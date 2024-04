La Danby Choi tale

Så raser atter en debatt av typen kulturkrig i kongeriket. Nå reagerer mange voldsomt på at Danby Choi, redaktør i Subjekt, har blitt invitert til å holde en tre minutter lang tale 17. mai.

Det er ikke ofte uttrykket storm i et vannglass passer bedre enn i slike sammenhenger.

Det sømmer seg ikke med forhåndssensur i Norge.

17. mai-komiteen i Oslo består blant annet av representanter fra ni politiske partier. Hvert parti får ansvar for ett arrangement hver, med kransenedleggelse og taler.

Høyre har i år ansvar for seremonien på Vår Frelsers gravlund, ved Henrik Ibsens grav. Her har partiets representant i komiteen invitert Danby Choi til å holde en kort tale. Og dermed var ordkrigen i gang, både i sosiale medier og på politisk nivå.

En kampanje på det sosiale mediet TikTok mot at Choi skal få tale fikk 15.000 underskrifter før den ble avsluttet. Geir Lippestad, som sitter i 17. mai-komiteen for partiet Sentrum, «stusser veldig» på valget, sier han til NRK, og begrunner det med at Choi ikke er den samlende personligheten nasjonaldagen fortjener.

Det er et merkelig argument. I et land hvor vi hyller oss selv for ytringsfrihet og meningsmangfold, må det være plass til flere ulike stemmer – ikke minst på 17. mai, vår store festdag.

Choi er kontroversiell, blant annet på grunn av at han er en tydelig stemme i den såkalte «kulturkrigen» om verdispørsmål. Han flagger veldig ofte standpunkt som går på tvers av deler av venstresidens verdensbilde. Vi er slett ikke alltid enige med Choi, men synes det er en selvfølge at han skal få holde tale 17. mai når Høyre nå har invitert ham.

Å hindre ham i å tale fordi han kan finne på å si noe som støter noen, er dessuten å begynne i helt feil ende.

Det er ingenting som tyder på at Choi vil si noe kontroversielt eller over streken ved Henrik Ibsens grav. Men om så skulle skje, får motstemmene eventuelt skjerpe sine argumenter og svare ham i etterkant. Det sømmer seg ikke med forhåndssensur i Norge.

Choi selv svarer slik på kritikken: «Det er helt topp om du mener det motsatte av meg, men å forsøke å stilne, tie og sensurere folk, er det totalt motsatte av hva vi feirer på 17. mai».

Vi mener Choi ofte tar feil i sak, men vi sier oss helt enig i den uttalelsen. Og slår fast: La Danby Choi tale.

