Stopp kappløpet

Borgerlig styrte Asker kommune utreder å kutte i formuesskatten. Det kan føre til et storstilt kommunalt race i kampen om landets rikeste. Sentrale Høyre-folk i Bærum og Oslo sier klokelig nei til å være med på et slikt kappløp.

Bø i Vesterålen åpnet ballet i 2019. Foreløpig er det bare Sande kommune i Møre og Romsdal som har fulgt dette eksempelet. Men dersom Asker gjør alvor av planene, kan situasjonen bli annerledes.

Poenget er at formuesskatten er et todelt system der staten og kommunene tar inn hver sin del. I årevis har alle landets kommuner tatt ut maksimalt formuesskatt, inntil Bø i Vesterålen satte ned sin andel fra 0,7 til 0,2 prosent. Samlet er maksimal formuesskatt i dag 1,0 prosent for de fleste av oss, mens nordmenn med formue på over 20 millioner kan måtte betale 1,1 prosent i formuesskatt.

Formuesskatten må bli statlig

Her har altså kommunene frihet til å senke eller fjerne den kommunale andelen av formuesskatten. Som Bø i Vesterålen har utnyttet for å trekke til seg rikinger. Bjørn Dæhlie var blant dem, men han flyttet snart sørover, helt til Sveits, for å slippe unna med enda lavere skatt.

Og nå vurderer altså Asker å lokke med en formuesskatt på bare 0,4 prosent for de aller rikeste. Det hører med til historien at Asker mistet over 100 millioner av totalt 526 millioner i formuesskatt da Kjell Inge Røkke flyttet til Sveits.

Men Høyres gruppeleder i Bærum, Morten Skauge, biter ikke på den samme kroken. «Det er synd hvis kommuner kommer i en skattekonkurranse», sier Skauge til Dagens Næringsliv. Han tror det er bedre at statlige myndigheter senker skattene.

Morten Skauge har tatt poenget i denne saken. Kommunene bør miste muligheten til å senke formuesskatten. Den må bli fullt ut statens verk, slik SV har foreslått. Og så får Stortinget, gjennom nasjonalt valg, bestemme nivået på formuesskatten.

Før valget i 2021 sa Arbeiderpartiets Eigil Knutsen at en Ap-ledet regjering vil ha nulltoleranse mot skatteparadiser, nasjonalt og internasjonalt. Men Senterpartiet har så langt stått fast på at det bør være opp til den enkelte kommune om formuesskatten skal kuttes eller ikke.

Lokal handlefrihet har mye for seg i mange saker, men ikke når det gjelder skatt på formue. Alternativet er at vi får en nedadgående skattespiral der alle kommunene etter hvert blir tvunget til å senke formuesskatten, i frykt for at rike innbyggere skal flytte til andre kommuner.

Regjeringen må tette hullet som åpner for at for eksempel Asker kan bli Norges svar på Monaco. Formuesskatten må bli statlig.

