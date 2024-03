En frekk finte

Fra nyttår trådte nye retningslinjer for lederlønn i statlig eide selskaper inn. Det politiske signalet var tydelig: Her må det moderasjon til etter flere år med galopperende lønnsvekt på toppen av det statlig eide næringslivet.

I stedet for å ta til seg signalet, har styret i Equinor funnet en måte om omgå det nye regelverket på. Den frekke finta bør få konsekvenser.

Vi forventer at næringsministeren kommer tilbake med strengere lut.

Bakgrunnen her er at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har fått gjennom viktige endringer for lønnsstrukturen i statlig eide selskaper. Ledernes bonuser kan ikke lenger overstige 25 prosent av fastlønna, heter det nå. Videre slår reglene fast at et styre skal ha «veldig gode grunner» for å øke ledernes lønn mer enn de vanlige ansattes kompensasjon.

Equinors svar kom allerede ved første korsvei. Styret i det nasjonale oljeselskapet vårt besluttet en «ekstraordinær justering av grunnlønn» for konsernledelsens medlemmer fra 1. januar. Målet er tydelig: å sørge for at den totale godtgjørelsen ikke påvirkes av de nye reglene, skriver Dagens Næringsliv.

Også Telenor velger en slik løsning for å hindre at ledelsens godtgjørelse ikke påvirkes av næringsministerens grep.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

På lederplass mener Dagens Næringsliv at denne skamløsheten i de to statlige selskapene burde få regjeringen til å gå tilbake på det nye regelverket. Vi ser helt annerledes på saken. En demokratisk valgt regjeringen skal selvsagt ikke la seg utpresse på den måten.

Vi stiller oss heller på lag med LO-sekretær Are Tomasgard, som er forbilledlig klar om saken: «Vi har en næringsminister som har tatt grep. Målet har vært å stoppe elleville lederlønninger og bonuser. Om det viser seg at disse grepene blir forsøkt omgått må det få konsekvenser», sier Tomasgard.

Det har han selvsagt helt rett i. Det er derfor skuffende å se at næringsdepartementet ved statssekretær Tore O. Sandvik er langt mer forsiktig i sakens anledning. Sandvik mener det «ikke bør være automatikk» i at redusert bonusramme medfører økning i fastlønnen.

Vi forventer at næringsministeren kommer tilbake med strengere lut over påske. Det kan ikke være opp til styret i statlige virksomheter å overprøve politisk styring når det måtte passe dem.

Les også: Nei, kritikk av Israels krig er ikke jødehat, skriver Lars West Johnsen

Les også: FN vs. det norske barnevernet

Les også: Drømmen om påskefjellet er et mareritt