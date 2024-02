Sverige i folden

Under to verdenskriger og en lang, kald krig har Sverige stått på den sikkerhetspolitiske sidelinjen, som såkalt blokkuavhengig. Svenskenes liksom-nøytrale tilværelse er nå over etter at Ungarns nasjonalforsamling mandag sa ja til Sverige som forsvarspaktens 32. medlemsland.

At Sverige har vært vestorientert, har vært selvsagt for alle. Samarbeidet med Nato har vært godt, særlig etter murens fall. Likevel er det et grunnleggende svensk paradigme som nå står for fall. Så sent som i 2021 kom det garantier fra Socialdemokraternas forsvarsminister om at svensk Nato-medlemskap aldri ville bli aktuelt.

Norge er tryggere med våre naboer med på laget

Sommeren 2022 var tiår med nøytralitet likevel som oppløst i vinden, og statsminister Magdalena Andersson (S) søkte sammen med Finland om å bli medlemmer av Nato. En tryggere havn, lenger bort fra Putins aggressive Rusland. Finnenes søknad ble raskt akseptert, mens svenskene har måttet gå gjennom to ydmykende år, krypende for Tyrkia og Ungarn. På Erdogan og Orbans nåde, Europas to mest Russland-vennlige ledere.

Les også: Det er to år siden Putin invaderte Ukraina. Og våre tanker og mareritt

Før helgen var Sveriges konservative statsminister Ulf Kristersson på besøk i Budapest for å sikre seg Ungarns støtte. På samme måte som Tyrkias tommel opp måtte kjøpes og trygles om, måtte Kristersson inngå avtaler om salg av jagerfly med Ungarn.

Her godtar Ungarn Sveriges Nato-søknad:

Her godtar Ungarn Sveriges Nato-søknad Som siste land i Nato har Ungarns nasjonalforsamling nå godkjent Sveriges søknad om å bli med i organisasjonen.

Svenskenes kanossagang har vært pinefull, og den kronglete veien til medlemskap kaster skygger over Natos samarbeidsevne. Landenes vetorett vil kunne bli en stor utfordring hvis organisasjonen i framtiden vil inkludere Ukraina.

Svenskenes prosess illustrerer også godt at man ikke bør foreta slike viktige veivalg for nasjonen med ryggen mot veggen. Det er en svak, utsatt posisjon. Det kan Norge tenke på, når EU-spørsmålet igjen diskuteres. Ta valget før man tvinges.

Det er likevel en historisk dag for Nato, som er blitt sterkere. Men med finsk og svensk medlemskap har forsvarspakten også fått en mye lenger grense i øst mot det fiendtlige Russland. For Norges del vil svensk og finsk medlemskap være et tidsskille. Det nordiske forsvarssamarbeidet som så mange ønsket seg i Norge etter andre verdenskrig, er langt på vei blitt en realitet innenfor Nato. Forsvaret av Norden vil og må nå ses under ett, og vi kan sammen utvikle komplementære styrker. Norge er tryggere med våre naboer med på laget.

Les også: Kristersson: – For første gang på 500 år har Norden felles forsvar

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen