Kristersson: – For første gang på 500 år har Norden felles forsvar

– Vi har gjort denne reisen sammen, understreket Kristersson på spørsmål om hvorvidt det er hans eller forgjengeren Magdalena Anderssons navn som kommer til å stå i historiebøkene.

Statsministeren kaller det en god dag for «Sverige og Sveriges sikkerhet,» og la på mandagens pressekonferanse til at han kommer til å huske telefonen fra Sveriges ambassadør i Budapest. Hun hadde fulgt debatten i Ungarns nasjonalforsamling, den siste som ikke hadde godkjent medlemskapet.

– Vi forlater 200 års nøytralitet og alliansefrihet. Det er et stort skritt, men et naturlig steg. Vi kommer hjem til et stort antall demokratiers samarbeid for fred og frihet, sier Kristersson.

Han la til at Sverige går inn i Nato for «bedre å forsvare alt vi er og alt vi tror på.» Og så den historiske linjen:

– For første gang på 500 år har Norden et felles forsvar, sa Kristersson.

Kalmarunionen mellom Danmark, Norge og Sverige tok slutt i 1521.

– En svært positiv og etterlengtet avklaring for svensk Nato-medlemskap i dag, sier Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Et samlet Norden i Nato er en styrke for norsk, nordisk og alliert sikkerhet, sier Gram videre i en kommentar på X, tidligere Twitter.

I en avstemning tidligere tirsdag godkjente Ungarns nasjonalforsamling Sveriges søknad om å bli med i forsvarsalliansen.

Stoltenberg: – Sveriges medlemskap gjør oss sterkere

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ønsker avgjørelsen i Ungarns nasjonalforsamling velkommen.

Nasjonalforsamlingen godkjente mandag endelig den svenske søknaden om Nato-medlemskap.

– Nå som alle de allierte har gitt sin godkjennelse, vil Sverige bli det 32. Nato-landet. Sveriges medlemskap vil gjøre oss sterkere og tryggere, skriver Stoltenberg i en melding på X/Twitter.

Scholz: – Sverige i Nato styrker verdenssikkerheten

Det er en seier for alle at Sverige nå kommer inn i Nato, sier Tysklands statsminister Olaf Scholz etter at Ungarns nasjonalforsamling godkjente søknaden.

– Veien for at Sverige skal slutte seg til Nato er klar – det er en seier for oss alle. Det er bra at den ungarske nasjonalforsamlingen i dag godkjente svensk tilslutning. Denne avgjørelsen styrker vår forsvarsallianse, og dermed også Europas og verdens sikkerhet, sier Scholz på X.

Med nær enstemmig flertall stemte Ungarns nasjonalforsamling mandag for å godkjenne Nato-søknaden.

