Nå må alle med

Bomber, granater, sult, vold, voldtekt, død. En verden med voksne ledere som ikke blir enige med hverandre, som straffer barna for det. De tar fra dem hjemmet, vannet, maten, tryggheten, foreldrene og livet.

Årets TV-aksjon går via Redd Barna til barn som er rammet av krig og konflikt. Ett av seks barn i verden er rammet av krig og konflikt på en eller annen måte. Det betyr flere hundre millioner barn. Barn har aldri vært mer utsatt for krig enn de er i dag, sammenlignet med de siste 20 årene. Ingen barn fortjener å lide for de voksnes konflikter.

Dagsavisen oppfordrer alle som har til å gi så det monner.

7,5 millioner barn er rammet av krig i Ukraina. Godt over en million barn bor i Gaza, en by som rammes daglig av bomber. De kan ikke flykte. På det trettende året kriges det i Syria, og på toppen av det ble de rammet av jordskjelv tidligere i år. Flere titalls tusen barn er drept av både klaseammunisjon og kjemiske våpen.

Flere hundre tusen barn fra rohingya-minoriteten i Bangladesh er på flukt, og mange har mistet familien sin, i tillegg til å være utsatt for vold og overgrep. Flere generasjoner med barn har vokst opp med krig og konflikt i Sør-Sudan, og blitt tvunget til å forlate hjemmene sine. I Den demokratiske republikken Kongo har barn vært brukt som soldater i tillegg til å være ofre for seksuell vold. Konflikten i DR Kongo har en av de mest kompliserte humanitære krisene i verden.

I tillegg lever barn i Afghanistan, Libya, Den sentralafrikanske republikk, Irak, Mali, Nigeria, Somalia og Jemen i krig, konflikt eller utrygghet. Lista med land hvor barn må bøte med liv og helse for de voksnes konflikter lang og uendelig.

I Norge er det mange barn som har flyktet fra krig og konflikt, som har traumer, økonomiske vansker og andre hinder i livet som gjør det vanskeligere å bli inkludert i samfunnet enn det er for barn som er født innenfor norske grenser. Mange av disse står i fare for å havne i utenforskap. Norge er pliktig til å gi alle barn trygghet. Årets TV-aksjon skal bidra til flere fritidsaktiviteter og møteplasser for barna.

Norge er ett av verdens rikeste land. Søndag vil 100.000 bøssebærere banke på dørene våre. Dagsavisen oppfordrer alle som har til å gi så det monner. De som har mindre, kan alle bidra med å være bøssebærere, eller skape andre aktiviteter som kan gi inntekt til årets TV-aksjon. Alle må med – for barnas skyld.

