Gaza trenger vår bistand

Sverige og en rekke andre EU-land som Danmark og Tyskland har valgt å midlertidig stanse bistand til palestinerne etter Hamas’ brutale terroraksjon på israelsk jord.

Den norske regjeringen velger en annen vei. Jonas Gahr Støre velger å fortsette bistanden til palestinerne, og utenriksminister Anniken Huitfeldt ber verden om å gjøre det samme. Utenriksministeren var sitt syn deles av Spania og Frankrike.





Det er ikke konfliktløsende å straffe en terrorhandling og en krigsforbrytelse med en ny krigsforbrytelse.

«Om verdenssamfunnet stanser sin støtte til de palestinske områdene, vil det kun resultere i en forverring», sier Huitfeldt.

Israels infrastrukturminister Israel Katz har forsvart kutt i vanntilførsel, mat, strøm og drivstoff til Gaza med å kalle Gazas innbyggere for «en nasjon av mordere og slaktere av barn».

Det bor omtrent 2,2 millioner mennesker i Gaza, hvorav omtrent en million av disse er barn. Gazas sivile sitter fast der de er, fordi nabolandet Egypt ikke vil ta dem imot. Barn risikerer ikke bare å bli bombet til døde, men vil også kunne tørste i hjel.

Gaza er uten strøm, og nødaggregatene på sykehusene vil kun gi strøm for to dager. Det går utover nyfødte babyer i kuvøser og eldre pasienter på oksygen, i tillegg til dialysebehandling stoppes også røntgen. «Uten strøm risikerer sykehus å bli til likhus», uttalte Røde Kors’ regionale direktør Fabrizio Carboni torsdag formiddag.

Røde Kors varslet videre at den humanitære situasjonen i Gaza snart vil være uhåndterlig. NRK melder at en rekke bygninger i de tett befolkede områdene er jevnet med jorden, og at minst 1354 skal være drept – 6049 såret.

Det haster med å få til en humanitær korridor gjennom Gaza, slik at man kan få inn det mest nødvendige.

Det er ikke konfliktløsende å straffe en terrorhandling og en krigsforbrytelse med en ny krigsforbrytelse. Kollektiv straff er brudd med folkeretten. Krigsoppgjøret må gå gjennom internasjonal rett.

Vi mener også at det er riktig av statsminister Jonas Gahr Støre å be det internasjonale samfunnet om å ikke avvise samtaler med Hamas, for å få stopp på blodbadet.

Å mene at støtten til det innesperrede folket på Gaza bør økes, er ikke et politisk ståsted i den asymmetriske konflikten. Det handler om å redde de barna som kan reddes. Det starter med vann, mat og medisinsk hjelp.

