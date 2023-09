Storbritannias konservative regjering er i ferd med å svikte oss alle

Den britiske statsministeren Rishi Sunak har bestemt seg for å utsette flere av de tidsfestede klimamålene til Storbritannia.

Sunak lanserte klimareverseringene sine i en tale i forrige uke – som sammenfalt med klimatoppmøtet under FNs høynivåuke i New York. Der tok FNs generalsekretær António Guterres de virkelig store ordene i bruk om klimatilstanden til planeten vår.

«Helvetes porter er åpnet», sa Guterres om de pågående klimaendringene.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet er vi helt avhengige av at verdens land løfter i flokk

Budskapet biter tydeligvis ikke på Rishi Sunak og hans konservative regjering i Storbritannia. Sunak lover at det overordnede målet om netto nullutslipp i 2050 ligger fast. Men de mer kortsiktige målene må utsettes, mener han.

Et forbud mot nye bensin- og dieselbiler utsettes fra 2030 til 2035, for eksempel. En plan om å fase ut gass- og oljefyring i boliger blir også utsatt, og leting etter olje og gass i den britiske delen av Nordsjøen vil fortsette. Det kommer heller ikke nye avgifter for å få folk til å fly mindre.

Grepet skal ifølge Sunak være nødvendig for at klimaomstillingen ikke skal miste folkelig støtte. «Vi risikerer å miste det britiske folkets samtykke», sa han.

Det er én måte å se saken. En annen er at de politiske kostnadene for Sunaks regjering blir for høye ved å stå på den grønne omstillingslinja, og at statsministeren ikke er villig til å betale prisen. Talende nok ligger de langsiktige målene fortsatt fast – altså de målene som ikke krever umiddelbare, og gjerne upopulære, tiltak.

Dette britiske knefallet er et tydelig faresignal. Når ledende land i Vesten som påberoper seg moralsk autoritet, kan feige ut på denne måten, blir det enda enklere for andre å stevne videre som før.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet er vi helt avhengige av at verdens land løfter i flokk. Storbritannias konservative regjering er nå i ferd med å svikte oss alle. Det er alvorlig.

Da får andre land presse desto hardere på. Vi forventer at den norske regjeringen tar opp hansken.

[ Dagsavisen mener: Regjeringen dropper planlagte innstramminger i offentlighetsloven. Det skulle bare mangle ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen