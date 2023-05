Bærekraftig lakseskatt

Det første, lange kapittelet i soga om grunnrente på havbruk er over. Den såkalte lakseskatten vil bli vedtatt. Regjeringen lyktes torsdag å komme i mål med et politisk flertall sammen med Venstre og miniputtene Pasientfokus for en skattesats på 25 prosent.

Manøveren overrasket mange. Ikke minst SV, som etter at de borgerlige partiene trakk seg fra forhandlingene i forrige uke, igjen lot til å få siste ord i regjeringens politikk. SV ønsket seg en skattesats på 48 prosent, regjeringen 35. Venstre fikk sin vilje med 25.

Næringa vil leve helt utmerket med grunnrente

Det er nok regjeringen godt fornøyd med, selv om dette er godt under dens eget forslag. Den lavere satsen er en god investering i en bærekraftig politikk. Markedet reagerte voldsomt positivt og næringa kan puste litt lettere. Regjeringa slipper den ubekvemme rollen som et næringsfiendtlig parti og lar SV sitte igjen med sitt høyst urealistiske krav.

Nå er en av regjeringens mest omtalte politiske saker landet, og grunnrenta innføres. Det prinsippet er viktigere enn nøyaktig sats.

Vedtak med 85 mandater i ryggen lever farlig, men med en skattesats på 25 kan grunnrenta nå kanskje overleve framtidige maktskifter. Høyre har lovet omkamp, men regjeringen har lyktes med å bygge en grunnrenteallianse med et parti på borgerlig side og har dermed økt muligheten for at skatten vil bestå.

Går det som man må tro, vil næringa leve helt utmerket med grunnrente på lån av fellesskapets ressurser de neste to årene fram mot valget i 2025, vil det ikke være noe grunnlag for omkamp. Hverdagen i den nye virkeligheten vil da ha satt seg. Skattesatsen på 25 vil ha vist seg å være til å leve med. Lakseoppdrett vil fortsatt være svært lukrativ industri. Og den kommende politiske debatten kan handle om skattenivået og ikke grunnrente som prinsipp. Sånn sett er dette en stor suksess for regjeringen til Jonas Gahr Støre.

Regjeringens budsjettpartner SV er opprørt, og særlig verdt å merke seg er kritikken mot den politiske prosessen. Lakseskatten har kostet tillit mellom partene som i disse dager forhandler om revidert budsjett. SV vil ikke bli mildere i sine krav om et grønnere, mer rettferdig og omfordelende budsjett.

