Fellesskapet beskatter, høster og omfordeler. Det er ikke de rikes privilegium.

Skatteflyktningene kom hjem 17. mai for å feire landet de ikke ønsker å bidra til. Ironien er åpenbar. Men også farlig.

Dagligvare-milliardær Stein Erik Hagen sto som alltid på Grand Hotel-balkongen over folket på Karl Johan nasjonaldagen, og sa til Dagens Næringsliv: «Min datter Caroline kom helt fra Sveits for å feire dagen». Vi ønsker alle velkommen på landets store festdag. Men aller helst burde de vært her og bidratt også på hverdagene.

I Norge trenger vi ikke importere ideer fra et amerikansk system som ikke fungerer

Skatteplanleggingen har tiltatt, og landets rikestes manglende vilje til å akseptere demokratisk bestemte skatteregler er forstemmende. Undergravende er også trangen de formuende har til å sette penger inn i stiftelser, som igjen skal gi penger til veldedige formål. De ønsker selv å omfordele og øremerke sine midler. Som statuer til minne om egen storhet.

Til Dagens Næringsliv i går fortalte eiendomsinvestor Carl Erik Krefting at han og familien har latt seg inspirere av milliardærene Bill Gates og Trond Mohn. De har opprettet en ny veldedig stiftelse, som i fjor fikk overført 12 prosent av aksjene i familiens eiendomsselskap. 300 millioner av verdier er dermed skutt inn. Pengene skal gå til medisinsk forskning og barn og unge.

[ Dagsavisen mener: Senterpartiet leverer til kjernetroppene sine ]

Det var det milliardær Kjell Inge Røkke ønsket å gjøre før han ledet an i ferden mot Sveits høsten 2022. Han var opprørt over at han ikke selv fikk bestemme hva pengene hans skulle gå til. Også han kunne fortelle DN at han var inspirert av Microsoft-gründer Gates, en av verdens rikeste menn, og hans prosjekt The Giving Pledge der verdens rikeste forplikter seg til å donere bort minst 50 prosent av formuen sin. På medlemslisten finner man både Elon Musk og Mark Zuckerberg, og vår egen oljefondssjef Nicolai Tangen.

Det er flott at de som har hinsides mer enn de trenger, ønsker å gi bort. Men i Norge trenger vi ikke importere ideer fra et amerikansk system som fungerer dårlig. I Norge skal ikke de rike selv få bestemme hvor mye de ønsker å bidra med. Det har vi skattesystemet til. Hvem som fortjener deres overskudd bestemmes av folkevalgte. Fellesskapet beskatter, høster og omfordeler.

Ingen skal måtte gå til bygdas rikfolk med lua i hånda og tigge om hjelp. I Norge gjør vi det ikke sånn. Rikfolk burde heller betale sin skatt uten å kny. De må akseptere at også deres, i egne øyne, helt spesielle penger må gå til den daglige driften av velferdsstaten og ikke bare til ærerike monumenter. Og så lar vi flertallsbeslutninger ligge til grunn for hvordan pengene skal brukes og fordeles.

[ Dagsavisen mener: Vi støtter fullt ut en mer konservativ tilnærming til bruk av nettbrett i skolen ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen