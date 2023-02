Hvor er Israel på vei?

100.000 demonstranter samlet seg mandag i gatene i Jerusalem for å rope ut mot statsminister Benjamin Netanyahus planer om å gjennomføre en svært kontroversiell domstolsreform.

Demokratiet som idé hviler på en uavhengig domstol, men Netanyahus regjering foreslår å begrense Høyesteretts makt til å overprøve lover som vedtas i parlamentet, i Knesset. Regjeringen ønsker også større politisk makt til å bestemme hvilke dommere som utnevnes.

Han er sjokkert over hvor fort og uten kontroll landet nå er på vei mot fascisme.

Den anerkjente israelske Holocaust-historikeren Daniel Blatman sier til avisen Haaretz at han er sjokkert over hvor fort og uten kontroll landet nå er på vei mot fascisme. Han mener Israel nå har «nynazistiske statsråder» og minner om Tyskland i 1933. Det er sterke ord om en jødisk stat som er en direkte følge av nazismens rasistiske og totalitære ideologi.

Det er domstolsreformen som har fått Blatman til å bruke slike ord om Midtøstens eneste fungerende demokrati. Han frykter at landet er «over i en ny virkelighet» hvis regjeringen får gjennomslag for sine planer og forrykker maktfordelingsprinsippet i det israelske samfunnet.

[ Dagsavisen mener: Sladring på rådhuset ]

Det er all mulig grunn til å være mer enn bekymret for Israels kurs. Landets politiske slagside mot høyre virker uopprettelig. Landets bosetningspolitikk og generelle fremferd overfor palestinerne er et kapittel for seg. Nå svekkes også demokratiet med fullt overlegg for å konsentrere politisk makt og trygge det sittende regimet. Det er altså med god grunn det advares mot israelsk fascisme.

Gjennomføres rettsreformen vil det redusere domstolens evne til å utøve motmakt og gi betydelig større handlingsrom til en ytterliggående høyreregjering. Det er grunn til å mistenke at et ønske om å påvirke rettsprosessen mot Netanyahu, som er tiltalt for korrupsjon, ligger bak reformiveren. Israelsk opposisjon mener i hvert fall at statsministeren nå former Israel for å kunne holde på makta og unngå fengsel.

Liberale israelere reiser seg nå i protest. I gatene og i Knesset. Israel vakler. Spørsmålet er om det er mange nok fornuftige sjeler igjen i landet.

[ Märtha Louises sannhet og kunsten å holde seg relevant ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen