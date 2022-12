USAs julebudskap til Putin

Russernes forkastelige angrepskrig i Ukraina har vart i 300 dager. Krigsforbryteren Putins største håp for seier er vestlig splittelse.

Dette håpet svinner med Ukrainas president Zelenskyjs besøk onsdag i den amerikanske hovedstaden. I Washington ble han møtt med åpne armer og sterke forpliktelser. Mens Putin denne uka har søkt støtte i Belarus, har Ukraina søkt og fått støtte fra verdens mektigste nasjon. Russerne vil tape denne krigen.

De amerikanske forpliktelsene trygger ikke bare Ukraina, men oss alle

For første gang møttes de to presidentene Biden og Zelenskyj. Biden-administrasjonen har vært en bauta i kampen mot det russiske overgrepet, men det har vært tvil om republikanernes innstilling. Det ytre høyre har skapt usikkerhet, og republikanerne tar over flertallet i Representantenes hus 3. januar. Men det amerikanske tvisynet om å gi Ukraina den støtten som er nødvendig for å stå imot russisk nyfascisme, virker nå likevel avklart.

Mitch McConnell, leder for de republikanske senatorene, er krystallklar og legger all tvil død når han sier at «støtte til Ukraina er nå USAs prioritet nummer en ifølge de fleste republikanerne». Invitasjonen til Washington må ses på som full politisk støtte til Ukraina og president Zelenskyj.

Amerikanerne er konkrete i sine løfter. På bordet i kongressen ligger nå forslag om å støtte Ukraina med 50 milliarder dollar, eller rundt 500 milliarder kroner, i 2023. Nylig ble de også klart at det svært avanserte luftforsvarssystemet Patriot skulle deles med de ukrainske forsvarerne.

Den amerikanske støtten er selvsagt ekstremt tilfredsstillende for regimet i Kyiv og den hardt prøvede presidenten. Hans besøk gir samtidig historisk gjenklang fra da britenes statsminister Winston Churchill gjestet Washington i jula 1941. Etter to års kamp aleine mot Hitlers nazister kunne Churchill puste ut i håp og trygghet. Amerikanerne var endelig om bord. Nå er de trygt ombord også for Zelenskyj.

De amerikanske forpliktelsene trygger ikke bare Ukraina, men oss alle i vår felles kamp mot fascisme og nasjonalisme, og for demokratiet.

