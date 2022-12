VM må granskes

Et Fotball-VM er snart over. Søndag er det finale mellom stormaktene Argentina og Frankrike. Men mesterskapet i Qatar vil huskes for politikken og for de mange kontroversene. Sporten er kommet i andre rekke. Sportens omdømme er skadet. Derfor må fotballen ta lærdom av alle feilene som er blitt gjort før og under dette mesterskapet for å ta de riktige skrittene på vei framover.

Det vil være en gedigen tabbe å legge atter et mesterskap til en rik golfstat

Først og fremst må omstendighetene rundt mesterskapet nå granskes. Fotballverden kan ikke gå videre uten klarhet i hva som egentlig har skjedd i Qatar med gjestearbeiderne på byggeplasser og i brakkebyer. Fotballen kan ikke leve med at vestlige mediers påstander om 6500 døde arbeidere blir avvist fra qatarsk hold med at antallet bare er en håndfull døde. Verden må få vite.

FIFA kan ikke nå snu ryggen til alt det vonde som har skjedd i Qatar, gå videre og la de døde migrantarbeidernes skjebne forbli i glemselens mørke. Av hensyn til fotballen og dens foresattes renomme, men aller mest for de døde arbeidernes etterlatte. Hvor mange som har dødd av VM-relatert virksomhet, må granskes av uavhengige krefter slik at de pårørende får de erstatningene de måtte ha krav på.

[ Dagsavisen mener: Reformen som sviktet barna ]

Det må etableres et rettsgrunnlag slik at arbeidernes rettigheter blir ivaretatt. Det kan ikke være sånn at kun dødsulykker på anleggene omfattes av forsikringsordningene, mens dødsfall relatert til varme og bo- og sanitærforhold ikke blir det.

3000 milliarder kroner har dette mesterskapet kostet Qatar. Det er et totalt uanstendig beløp. Særlig tatt i betraktning de enorme menneskelige kostnadene. FIFA og fotballen må sørge for å beholde fokus på Qatar og sørge for at det også fins midler til anstendighet overfor døde anleggsarbeidere og deres familier.

Om fire år går mesterskapet i Nord-Amerika. Men vertskap for VM i 2030 er ennå ikke bestemt. Det spekuleres i at Saudi-Arabia kan være en favoritt. Det vil være en gedigen tabbe hvis FIFA legger atter et mesterskap til en rik golfstat, til et annet autoritært regime med stor interesse av å drive sportsvasking og med et mer enn frynsete rykte for menneskerettigheter. Det vil i så fall være enda et bevis på at FIFAs lojalitet er til pengeinteresser og ikke til fotballens idealer og milliarder av fans.

[ Dagsavisen mener: 1000 kroner til folk på sosialhjelp er for lite, og det kommer for sent. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen