Vi testes nå, Norge

LO-leder Peggy Hessen Følsvik advarer mot polariseringen som følger av radikale svar på alle krisene landet og verden nå står i. Bekymringen for tendensen deles av Dagsavisen.

Det var til avisa Klassekampen fredag at Følsvik gikk ut mot krefter som tviholder i sine ytterpunkter i den grad at helhetstenkningen forsvinner fra den politiske debatten.

Vi er en detonasjon i Nordsjøen unna systemisk kollaps og krig

LO-lederen er bekymret for høyrekreftene som nå kobler grepet om noen av Europas mest sentrale demokratier. I Sverige fosser ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna kraftig fram og ved valget ble partiet nest størst, og større enn det tradisjonelle, moderate høyrepartiet. I Italia har Giorgia Melonis høyrekoalisjon fått makta av velgerne. I Frankrike rykker Nasjonal Samling, med illevarslende historisk konnotasjon, nærmere makt for hvert valg som gjennomføres.

«I den utfordrende situasjonen vi er i, må man ikke bruke det til politisk spill, men samle oss om å løse krisa. Så alvorlig er situasjonen», sier Følsvik til avisa om krigen i Ukraina. LO-lederen presiserer at hun ønsker debatt velkommen, men at formen den ofte tar er destruktiv: «Det er noe med dagens debattform som gjør at enkeltsaker får større oppmerksomhet på en måte som gjør at man ikke trenger å se helheten».

LO-lederen bruker den hjemlig strømdebatten som eksempel. Indirekte peker hun på Rødt og Frp som lite konstruktive i sin opposisjon. Hun nevner dem ikke direkte, men snakker om partier på ytterste fløy og gir sin tilslutning til bildet tidligere finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Marianne Marthinsen, har brukt om hvor skillet mellom de ansvarlig og uansvarlige går: «Mellom de som rører så hardt de kan rundt i gryten, og de som forsøker å forhindre at alt koker over».

Landet er i den største krisa siden andre verdenskrig. Vi er en detonasjon i Nordsjøen unna systemisk kollaps og krig. Vi støtter fullt ut LO-lederens bønn om politisk samling. Dette er ikke tida for partipolitiske kjepphester og enkel populisme. Krisa står i landet, og vi må nå finne fram til en felles kriseforståelse. Også mediene må være bevisst sin svært viktige rolle i formidlingen.

Det er for tidlig å snakke om en samlingsregjering, slik Norge etablerte i 1940. Men ekstreme krefter presser oss nå inn i en helt ny virkelighet. Første steg for å møte denne, er en mer samlet nasjon.

