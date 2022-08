Strømbruddet

Det ble ikke en hasteinnkalling av Stortinget. Regjeringen fikk støtte fra et flertall av partiene til utvidelsen av strømstøtten og en begrensning av eksporten når vannmagasinene er lave. Det ble klart etter at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mandag morgen holdt et møte med de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen.

Her til lands har klimaanlegget duret og gått i halvtomme kontorbygg i hele sommer

Det er bra. I den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss, er det behov for å sørge for at folks faktiske utgifter til strøm er noenlunde stabile. Det er også viktig at et bredt flertall på Stortinget stiller seg bak regjeringen.

Vi ser med spenning på hvordan regjeringen vil sy sammen sin støttepakke til næringslivet, som lider under de voldsomme prisene. Her er jobben straks mer komplisert, da en slik støtte må unngå å havne i konflikt med EUs regelverk. Regjeringen har fortsatt en stor jobb foran seg for å dempe de verste skadevirkningene av prissjokket på strøm som har herjet med Norge og Europa i hele år.

[ Trine Østereng: Panikk i forhandlingsrommet ]

Jobben på lengre sikt er kanskje enda vanskeligere. Ifølge Statnett kan vi risikere et kraftunderskudd i Norge allerede i 2026. Samtidig er motstanden i befolkningen stor mot nye vindkraftutbygginger på land. Mens landet vårt og resten verden skal elektrifisere stadig mer for å få ned utslippene.

I en slik situasjon er det helt nødvendig at vi sparer på strømmen der vi kan. Vi trenger flere tiltak for å fremme rask energiøkonomisering og energieffektivisering. Her savner vi en tydelig offensiv fra politisk hold.

Tyske kommuner har vedtatt at offentlige bygg ikke skal varmes opp til mer enn 20 grader, og å begrense bruk av belysning. I Spania får ikke offentlige bygg, i tillegg til alt fra kinoer til flyplasser, lov til å senke temperaturen til mindre enn 27 grader om sommeren. Til vinteren får de ikke varme opp til mer enn 19 grader. Lista over lignende tiltak i ulike land er lang.

[ Dagsavisen mener: Fascismen rører på seg ]

Her til lands har klimaanlegget duret og gått i halvtomme kontorbygg i hele sommer. Vi fyrer fortsatt for kråka, som det heter. Her må staten på banen med tydelige krav og rammer. Dessuten må lett tilgjengelige støtteordninger for strømproduksjon hjemme, i form av solcellepanel og lignende, raskt komme på plass.

Situasjonen med høye energipriser vil vare lenge. Strømstøtte er helt nødvendig – men insentivet til å spare på strømmen må ikke bli borte. Det er på høy tid med flere tiltak for å spare på strømmen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen