Fascismen rører på seg

Det er lyst ut nyvalg i Italia 25. september. Høyresida ligger an til å ta makta med en koalisjon bestående av Fratelli d’Italia («Italias brødre» på norsk), Lega («Ligaen», tidligere Lega Nord) og Forza Italia («Heia Italia»). Om det går slik meningsmålingene tyder på, vil Italia dermed bli det første europeiske land som får to høyrepopulistiske partier i regjering.

Det er sørgelig at et vesteuropeisk land og EU-medlem trolig går i en så destruktiv politisk retning

Enda verre er røttene til Fratelli d’Italia. Partiet stammer fra den italienske fascistbevegelsen. Og statsministerkandidaten Giorgia Meloni startet sin politiske karriere som ungdomsleder i Movimento Sociale Italiano (MSI), en organisasjon som er en direkte arvtaker til det italienske fascistpartiet. Fratelli d’Italia ligger an til å bli det største partiet. Det vil bety at Meloni blir statsminister.

Det er sørgelig at et vesteuropeisk land og EU-medlem trolig går i en så destruktiv politisk retning. Det er en liten trøst at Fratelli d’Italia anerkjenner og jobber innenfor demokratiets rammer. Giorgia Meloni selv har også uttalt at fascismen er «forrige århundres ideologi». Det er da noe.

Røttene i fascismen til tross, partiet hennes beskrives kanskje best som et klassisk høyrepopulistisk parti. Fratelli d’Italia har slått seg opp på lov og orden, voldsomme skattelettelser og ønsket om å samle mer makt hos presidenten for å unngå politisk kaos. I tillegg står partiet selvsagt for en radikal innvandringsmotstand. Lefling med replacement-teorien, en konspirasjonsteori om at hvite europeere skal byttes ut med innvandrere, er en del av appellen.

Også Lega og Forza Italia kan beskrives på samme vis, selv om det finnes gradsforskjeller mellom partiene.

Det er et dårlig tegn for Europas framtid om alliansen mellom de tre partiene skulle vinne makta senere i høst. Eksperter på Italia peker på at tilliten til politikerne er blant de laveste i Europa, på en økonomi som har stagnert over tid og nedbyggingen av offentlige tjenester som noe av bakgrunnen for høyresidens framganger.

Det burde være et varsko til politikere i andre europeiske land.

Det er med stor uro vi ser hva som skjer i Italia. Vi håper andre vestlige land kommer ut av dyrtiden og krisene vi befinner oss i med langt bedre politiske løsninger enn den italienerne nå ser ut til å gå inn for.

