Uholdbart for Bring-budene

Avisen Klassekampen har fortjenstfullt satt søkelyset på arbeidsvilkårene i budbilbransjen. Her er det mye å sette fingeren på. Spesielt interessant er det å registrere de uholdbare forholdene i Bring, som er et selskap hvor den norske staten er indirekte eier.

Bring er et datterselskap av Posten, men disse selskapene drives på to forskjellige måter. Posten leverer pakker og brev til privatpersoner i hele Norge. Bring tilbyr løsninger for bedriftskunder i det nordiske markedet og til privatkunder utenfor Norge. Postens sjåfører er ansatt i Posten. Bring-sjåførene er enten selvstendige næringsdrivende eller ansatt i et selskap som utfører denne tjenesten på vegne av Bring.

Klassekampen har snakket med Bring-bud som forteller om en betaling som er så lav at de må jobbe tolvtimersdager for at inntekten skal nå fattigdomsgrensen. Fagforbundets advokat Kjetil Edvardsen hevder at Bring-kontraktene kan være ulovlige, men det bestrider konsernsjef Tone Wille i Posten. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) er derimot klar på at Bring-budene aldri skulle ha vært selvstendig næringsdrivende. Til høsten vil hun derfor klargjøre disse grensetilfellene.

Regjeringen må rydde opp i egne budbil-rekker.

«Vi gjør et lovarbeid for å tydeliggjøre skillet. De som er regnet som oppdragstakere, men som burde være arbeidstakere, skal bli arbeidstakere», sier arbeidsministeren. Ap/Sp-regjeringen har lovet å følge opp forslagene fra Fougner-utvalget, som har utredet sider ved den norske modellen og det framtidige arbeidslivet. Regjeringen vil stramme inn på muligheten til å omgå arbeidsgiveransvaret. Arbeidsmiljøloven skal derfor endres på dette punktet.

Også samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover å rydde opp i en bransje som i liten grad er regulert. Ifølge en fersk NHO-rapport vet ingen hvor mange budbiler som ruller på norske veier. Nygård vil utrede kjøre- og hviletidsbestemmelser og løyveplikt for varebilsektoren. Og mer generelt og overordnet: Regjeringen er allerede i gang med å lage en ny handlingsplan mot sosial dumping.

Bring-budene må sørge for egen bil og betale alle utgifter på bilen. Budene er verken garantert inntekt eller oppdrag. Posten-sjef Tone Wille lover å se på kontraktenes utforming og «analysere størrelsen på vederlaget» til sjåførene. Men hun vil ikke foregripe hva som kan bli utfallet av denne gjennomgangen.

Det er positivt at regjeringen nå strammer inn lovverket. Arbeidsgiveransvaret må plasseres tydelig der det reelt sett hører hjemme. Regjeringen må samtidig rydde opp i egne budbil-rekker. Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) må derfor gi klar beskjed til Posten om at Bring-selskapet må følge spillereglene som snart blir ny lov.

Det er et tegn på at regningen er på rett vei når Høyres Anna Molberg advarer mot overdreven statlig inngripen. Staten må gå foran som et godt eksempel. Bring må bringes inn på et bedre spor.

