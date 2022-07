Ap i plagsom arvestrid

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) står med begge beina plantet i en arbeidshverdag preget av økende ulikhet blant byens befolkning. Denne utfordringen henger sammen med skyhøye priser på boligmarkedet. I Aftenposten søndag argumenterte han for å gjeninnføre arvegiften i møte med disse to utfordringene og det han beskrev som «en udetonert ulikhetsbombe».

Forslaget ble umiddelbart avvist av både hans eget part og Senterpartiet. Det er synd for kampen mot ulikhet, og sannsynligvis også i kampen for velgere.

Avgift på arv forsvant under Erna Solbergs styre i 2014, og i dag er det kun MDG, Rødt og SV som ønsker denne tilbake. Kanskje kunne et SV i regjering ha presset fram av skatt på arv? Det får vi aldri vite.

SV og Rødt vil ha et system som gjør det mulig at man kan arve inntil 5 millioner skattefritt. Da skal man huske på at dette er en svimlende sum for de mange som ikke arver noe, eller som arver gjeld. Det sier også noe om hvor store summer vi sjonglerer med når vi diskuterer arv og avgift på arv. Ulikhetene mellom folk er sjelden så tydelige som gjennom nettopp tilgang til arv.

Johansen er på sporet at Arbeiderpartiets sjel i debatten om arveavgift, og partifrender og velgere burde lytte med interesse. Denne sjelen har tidvis har lekt gjemsel med eget parti, noe som også vises in nyere meningsmålinger. Arbeiderpartiets oppslutning for juni ligger på rundt 20 prosent.

Store deler av finanseliten og høyresiden i politikken støtter Arbeiderpartiets nei til gjeninnføring av arveavgift. Det er ikke alltid et varsku med tverrpolitisk enighet, men det kan være det. Greit nok at alle skal med, men det rikeste er i høyeste grad med i fellesskapet, selv med mindre boligformuer på slep.

«Det er sterke likhetsargumenter for større bruk av arveavgift i OECD-landene», heter det i en rapport fra OECD fra 2021. Organisasjonen har 36 medlemsland. 24 av dem har en eller annen form for arveavgift. I rapporten pekes det på at mange av de som arver store verdier, alt er rike. Slik sett bidrar arv til å øke forskjellene i samfunnet, og Raymond Johansen bekymring er berettiget. Arv er en av de største årsakene til økende ulikhet mellom folk i alle vestlige land, også vårt.

All skatt kan ramme enkeltpersoner urettferdig. Arveavgiften også. Men tanken på fellesskapet bør være viktigere for Arbeiderpartiet. Vi må huske på hvorfor vi har skatt i det hele tatt. Vårt unike velferdssamfunn har vi nettopp på grunn arven vi som stat har rundt en tradisjonsrik forpliktelse til å dele godene. Det bør inkludere en avgift på arv.









