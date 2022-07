Raymond Johansens arveavgift-forslag møtes med en kald skulder

Søndag skrev Johansen i Aftenposten om den økte ulikheten i boligmarkedet. Byrådslederen argumenterte for at arv av bolig er en av hovedårsakene til ulikheten i boligmarkedet:

– Det viktigste grepet vi kan ta og som vi må diskutere nå, er å gjeninnføre arveavgiften, skrev han.

Arveavgiften ble fjernet av Solberg-regjeringen i 2014. Geir Pollestad, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet, avviser blankt at dette er noe regjeringen vil ta opp.

– Nå er det ikke et tema i norsk politikk. Arveavgiften er rett og slett død, sier han til Aftenposten.

Mona Nilsen, som sitter i finanskomiteen for Arbeiderpartiet sier at resultatene fra tiden med arveavgift viste at skatten var ineffektiv, og at den i liten grad traff de med høyest formue.

– Jeg forstår problemet Johansen tar opp, men løsningen hans er nok ikke den Arbeiderpartiet kommer til å gå for.

– Den er jo skatt på formue kun i ett bestemt øyeblikk. Det gjør det lettere for de rikeste å planlegge seg bort, påpeker hun.

