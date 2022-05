Et åpent sår

Det er alvorlig at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold har vist uforstand, brutt våpenloven og fått 50.000 kroner i bot. PST-sjefen hadde tre ulovlige våpen i sin besittelse. På dette nivået er saken aller mest pinlig for polititoppen, som var politimester i Oslo da han skulle kvitte seg med våpnene. Men bak skamrødmen kan det ligge langt verre forhold.

PST-sjef Sjøvold kan ikke leve med at det stilles så alvorlige spørsmål ved hans integritet.

VG fortalte i helgen om hvordan og hvorfor saken stoppet på dette nivået. Avisen skriver at Spesialenheten for politisaker ikke etterforsket mistanken mot Sjøvold om misbruk av stillingen for å bli kvitt våpnene. Dette til tross for at en saksbehandler ved våpenkontoret i Oslo politidistrikt varslet om at Sjøvold fikk spesialbehandling. Brudd på likebehandlingsprinsippet er alvorlig.

[ Dagsavisen mener: Det er på høy tid at turistskatt prøves ut og at dette arbeidet prioriteres. ]

Spesialenheten mente det var omstendigheter i saken som «kan være kritikkverdige, men at det ikke utgjør en mulig straffbar handling som de må etterforske nå». Likevel sendte tidligere visepolitimester i Oslo Sveinung Sponheim et brev til saksbehandleren der han beklaget at hans varslingsplikt var satt opp mot lojalitetsbindinger til leder av virksomheten, som altså var Sjøvold. Visepolitimesteren beklaget også at saken hadde ført til sykemelding.

VG beskriver et voldsomt press for å gå i takt og ikke være vanskelig. Det vises til trusler og vold mot saksbehandleren som nektet å ta imot våpnene. Dette vitner om en farlig korpsånd i politiet, som åpenbart også kan trenge en offentlig gjennomlufting. En gransking av denne mulige farlige ukulturen kan være like viktig som at Sjøvold-saken gjenåpnes.

Varsleren er i dag 100 prosent ufør, og er ikke lenger ansatt i politiet. I fjor sommer fikk han 1,2 millioner kroner fra Oslo politidistrikt. Mot at han sa opp jobben, skriver VG. Avtalen har klausuler om at han ikke kan snakke om sine erfaringer med avhendingen av Sjøvolds våpen. Hvis Oslo-politiet har brukt skattepenger til å rydde opp etter tidligere etatsleder Sjøvold og kjøpe seg ro rundt denne saken, er det en svært grov historie.

Jusseksperter VG har snakket med, mener at Spesialenheten må endevende Sjøvold-saken på nytt. Det er lett å gi sin tilslutning til. Mistanker om en internkultur der lojaliteten er blind til egne ledere, er svært belastende. Tilliten til politiet som etat må sikres. PST-sjef Sjøvold kan ikke leve med at det stilles så alvorlige spørsmål ved hans integritet. Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) kan heller ikke leve med dette. Hun glimret med sitt fravær fra VG samme helg som hun dominerte mediene som vinner av en reality-TV-serie på TV2.

Sjøvold-saken er nå et åpent sår for politiet, Sjøvold, PST og Mehl. Det må renses og lukkes.

[ Dagsavisen mener: Det har vært et tøft halvår, men regjeringen har virkelig levert for vanlige arbeidsfolk. ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen