Ja til turistskatt

Flere av landet store turistmål slites ned og forsøples. Regninga må deles på flere enn norske skattebetalere. Brukerne selv må også bidra for å sikre bærekraften i masseturismens tidsalder.

Det er på høy tid at en norsk form for turistskatt prøves

Lofoten kan bli første store norske turistmål til å innføre turistskatt. Turistsjefen i det populære øyriket i nord sier til NRK at de nå står klare til å innføre en avgift.

Senterpartiet har lenge ønsket lokal adgang til å innføre en turistskatt, som er vanlig i andre deler av verden. Da Ap/Sp-regjeringen i høst la fram sin Hurdalsplattform, åpnet den for å gi turistkommuner anledning til å innføre turistskatt. Regjeringen ville at det raskt skulle settes i gang pilotprosjekter. Det var grønt lys for Lofoten som har hatt planer om en type turistskatt lenge.

Pengene skal i Lofoten hentes inn via direkte belastning av bilførere gjennom å benytte skiltavlesningsteknologi på kjøretøy som ankommer området. Dette gjør ordningen effektiv og lite byråkratisk, og løser noen av utfordringene knyttet til innkreving. Planen er at pengene skal inn i et regionalt fond. Midlene skal forvaltes lokalt og et eget styre skal beslutte bruken. Formålene er mange. Opparbeiding og vedlikehold av stier og turveier, skilting og WC-fasiliteter.

Motstanden er selvsagt. NHO og hotelldirektører lokalt har i ulike sammenhenger advart mot innføring av turistskatt. Frykten er at et høykostland som Norge vil bli enda dyrere og derfor et mindre attraktivt reisemål. Men ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) er det lite å frykte fra turistene selv. I en undersøkelse sier nesten 6 av 10 utenlandske turister at de er villige til å betale for bevaring og tilrettelegging for bruk av den norske naturen. Bare et lite fåtall på sju prosent sier nei til å bidra. Lofotens ønske om å belaste bileiere, altså å kreve inn skatt direkte fra forbruker og sikre at inntektene brukes lokalt, gjør ideen interessant også for NHO.

Flere departementer må gi klarsignal før det settes i gang et pilotprosjekt, og det er ikke gitt at Lofotens modell lar seg realisere. Men vi mener det er på høy tid at en norsk form for turistskatt prøves ut og at dette arbeidet prioriteres.

