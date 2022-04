Etter to års fravær er det viktigere enn noen gang å ta til gatene for å vise kollektiv styrke, og for å sende et signal om engasjementet blant vanlige norske arbeidsfolk. Det er krig i Europa. Det er tid for å stå sammen, og dessverre forberede oss på enda større utfordringer enn de som ligger bak oss de siste årene.

Denne virkeligheten speiles i årets hovedparole fra LO: Frihet, demokrati og solidaritet.

De som fra før har hatt det tøffest, vil også rammes hardest av krigens følger. Det er tid for solidaritet hjemme og ute.

Prøvelsene de neste årene kan bli enorme. Konsekvensene av Russlands forkastelige angrep på nabolandet Ukraina vil merkes også av oss. I første omgang bare økonomisk. Akkurat nå rammes en hel verden av dyrtid, av økte renter og prisstigning. Det er blitt dyrere for alle å leve. Og slik kan det fortsette framover. De som fra før har hatt det tøffest, vil også rammes hardest av krigens følger. Det er tid for solidaritet hjemme og ute.

Det er i de siste to månedene blitt enda viktigere å hegne om det norske samholdet. Krefter som ikke ønsker oss vel, vil i fiendskap søke å undergrave oss, styrke motsetningene og skape sosial uro i Norge. Jo sterkere bånd vi knytter sammen, desto vanskeligere blir vi å splitte. Sammen tåler vi alt. Kraften og tilliten i det norske fellesskapet er vesentlig for den sivile beredskapen.

Årets hovedparole i Oslo er «Mot økte forskjeller – arbeid, bolig, utdanning og velferd til alle». Vår nye regjering har tatt mange initiativ for å skape et bedre arbeidsliv og for å bremse en utviklingen der forskjellene øker. Store forskjeller er farlig og svekker opplevelsen av reelt fellesskap. Regjeringens innsats for et bedre arbeidsliv med en lang rekke grep, som doblet fagforeningsfradrag, pensjon fra første krone, lovfestet rett til hele stillinger og tøffere tiltak mot useriøse aktører, bør anerkjennes denne dagen. Det har vært et tøft halvår for Ap/Sp-regjeringen, men den har virkelig levert for vanlige arbeidsfolk.

Det er mange tegn i tida som skremmer, men årets 1. mai-markering kan likevel gjøres med positivt fortegn. Fredag kom tall som viser at Norge går godt og at det er stor etterspørsel etter arbeidskraft. Det er i praksis jobber til alle som er arbeidsføre. Ikke siden 2008 har arbeidsledigheten i Norge vært lavere enn den er nå.

Vi vil oppfordre alle til å benytte dagen for å markere det norske fellesskapets kompromissløse oppslutning om idealer om frihet, demokrati og solidaritet. 1. mai har ikke vært viktigere på mange tiår.

