Skikongens tunge sekk

Skilegenden Bjørn Dæhlie varsler at han og kona Vilde Falck-Ytter skal bosette seg i skatteparadiset Sveits. «Vi flytter til Sveits fordi det er et svært spennende utgangspunkt i Europa og at rammebetingelsene totalt sett er gode», sier Dæhlie til Nettavisen. Planen er å jobbe mindre og oppleve mer.

Det er neppe tilfeldig at Dæhlie velger å flytte til Sveits. Bakteppet er jo at han forsøkte seg som skatteflyktning i Norge. Bø i Vesterålen har nemlig senket formuesskatten betydelig for nettopp å lokke til seg nordmenn som ønsker å slippe billigere unna skattemessig. Dæhlie bet på denne kroken.

Formuesskatten er et godt redskap til å omfordele.

Skikongen innrømmet at lavere formuesskatt var en viktig årsak til at Bø ble valgt som nytt bosted. Men tilværelsen i Bø ble kortvarig for paret Dæhlie/Falck-Ytter. Etter ett år solgte de huset og vendte nesa sørover igjen. Og nå bærer det altså til Sveits, hvor rammebetingelsene er gode.

For skatteåret 2020 hadde Bjørn Dæhlie en formue på 418 millioner kroner og en inntekt på 9,6 millioner kroner. Han bidro med 6,5 millioner til statskassa.

Det er en ærlig sak å ville redusere eller fjerne den norske formuesskatten, men det tar seg ikke pent ut å flykte til et land med lavere skatter. Bjørn Dæhlie kan se tilbake på en strålende idrettskarriere. Skikongen kan blant annet vise til åtte OL-gull og ni VM-gull i langrenn. Det har kostet ham blod, svette og tårer. Men uten støtte fra idrettsbevegelsen – og med det norske folket som heiagjeng – hadde det neppe vært mulig å gjøre slik karriere.

På denne bakgrunn har Dæhlie fått et merkenavn som han har kunnet utnytte godt kommersielt. Ære være ham for det. Men det blir umusikalsk i våre ører når skilegenden flykter for å spare noen millioner i skatt. Norge klarer seg godt uten disse inntektene, men Dæhlie burde være så raus og takknemlig at han betaler sin norske formuesskatt med glede.

Formuesskatten er et godt redskap til å omfordele, slik at nordmenn betaler skatt etter evne. Faktum er at det blir 25.000 flere nullskattytere dersom formuesskatten fjernes. Det er avslørende og illustrerende at Erna Solbergs regjering forgjeves forsøkte å finne en alternativ modell. Høyre nøyer seg derfor med «bare» å ville fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.

Men Solberg-regjeringen klarte å redusere formuesskatten betydelig. Derfor er det positivt at Ap/Sp-regjeringen, med SVs støtte, nå har skjerpet denne skatten. De med sterkest rygg må bære en større del av børa. Da får vi bære over med at skisekken ble for tung for store sterke Dæhlie.

