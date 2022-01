Å være woke er OK

Jeg er woke! Og stolt av det. Woke er et begrep som de siste årene har erstattet «politisk korrekt» som høyresidens karakteristikk av et mer inkluderende samfunnssyn enn deres eget. At woke utkonkurrerte «politisk korrekt» handlet mest om at det er lettere å si, et par doble konsonanter mindre å holde orden på skriftlig.

Selv har jeg satt min ære i å være politisk korrekt. Hva som er korrekt bestemmer jeg selv, en kombinasjon av menneskerettighetserklæringen, kardemommeloven og andre lover og regler som er ment å beskytte mot urett og alle slags overgrep. Wikipedia forklarer «woke» som en ideologi for økt bevissthet om problemer som angår etnisk og sosial rettferdighet. Det er klart, hvis du er MOT dette, så kan det være nødvendig å lage et skjellsord av det.

Ifølge pressearkivet Retriever er woke et ord som i Norge først og fremst forekommer på nettstedene Document og Reset. Da vet vi hvor vi skal plassere det i et politisk landskap. Ordet definerer også den som bruker det nedsettende, ikke bare de det forsøker å stigmatisere.

[ Den forsvunne militærnekteren ]

Woke-begrepet dukket opp igjen rundt jul, da mange, nei, noen reagerte negativt på rollebesetningen i TV-serier som «Kristiania Magiske Tivolitheater» og den britiske nyinnspillingen av «Jorden rundt på 80-dager». Ikke bare var det mange ikke-hvite mennesker der, også kvinner spilte mer aktive roller enn vi er vant til i fortellinger fra gamle dager. Fysj og fy. Woke! En trussel mot den gode, gamle forskjellsbehandlingen av mennesker slik den alltid har vært.

NRK formidlet på nyåret et innlegg fra en lærer som ble beskyldt for rasisme etter å ha sagt noe sånt som «lyset vinner over mørket i kampen mellom det gode og det onde». Er det sikkert at dette var alvorlig ment fra elevens side? Hendelsen ble i alle fall et eksempel på at woke-bevegelsen «strømmer inn i klasserommet». En kverulantisk elev som beskylder læreren for å være rasist for å bruke uttrykket «hvite løgner» kan ikke være et argument for å bry seg mindre om rasisme.

[ Mildt forløp ]

Vi må skille det å være woke fra bare å være vrang. Av og til får gretne, gamle, hvite gubber skylden for all urett som begås mot kvinner og mennesker med en annen hudfarge. Jeg har alle disse fire egenskapene, og synes ikke det er ikke noe galt i noen av dem, i seg selv. Om enkelte likevel bruker det mot meg ser jeg ingen grunn til å kaste alle mine idealer om mangfold og likeverd på bålet, og skjelle anklageren ut for å være woke. Woke er det nemlig jeg som er! «Say it loud, I’m woke and proud». Hvis noen mener det er utilgivelig kulturell appropriasjon å omforme et gammelt slagord fra James Brown, så legger jeg meg gjerne flat, så woke som jeg er.

[ Underbuksehumor: Kan vi forsvare oss i gamle truser? ]

Jeg vil også slå et slag for ordets opprinnelige betydning, om bare å ha våknet, som i den gamle bluesfrasen «I woke up this morning». Det betyr at man har fått enda en dag til rådighet, og selv om verden synes vanskelig og vond, så går det an å komme seg videre. Ha en fortsatt god, oppvakt dag!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen