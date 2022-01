Sosial uro i øst

Torsdag morgen kom det urovekkende meldinger fra den tidligere sovjetrepublikken Kasakhstan om brutal maktbruk. Flere titalls demonstranter skal være skutt og drept av sikkerhetsstyrker i byen Almaty. Helsemyndighetene rapporterte over 1000 skadde. Det meldes om sivile som flykter for livet.

Urolighetene i landet startet tirsdag i flere byer. Bakgrunnen skal være at gassprisene på nyåret var blitt doblet etter politisk vedtak. Prissjokket har store konsekvenser for husholdninger og bilister som har bygd om kjøretøyet til å gå på gass på grunn av de tidligere lave prisene.

Raskt økende priser på livsnødvendige varer som gass eller brød og melk, skaper raskt stor spenning.

President Kasym-Jomart Tokayevs forsøk på å roe gemyttene har vært nytteløse og situasjonen har blitt stadig mer anspent. Han ber nå om hjelp fra den russisk-dominerte sikkerhetsalliansen CTSO. Skylda for opprøret legges typisk nok på utenlandske krefter. Ideen om at en ytre fiende skal binde nasjoner sammen, virker å leve godt i øst. Russiske soldater er allerede på plass i landet, som såkalt fredsbevarende styrker. Krisen er også en mulighet for Putin til å styrke sin innflytelse i nabolandet.

Kasakhstan ligger langt unna, og er et ukjent land for de fleste. Hva som ulmer av misnøye i dette autoritært styrte landet i Sentral-Asia, er vanskelig å vite. Men gassen kan i dette tilfellet ha vært en gnist, som har forløst et sinne i deler av befolkningen.

Mange steder i verden ulmer nå av sosial uro. Kasakhstan er, tross sin globale birolle, sånn sett en påminnelse om hva som kan skje når frustrasjonen blir stor. Raskt økende priser på livsnødvendige varer som gass eller brød og melk, skaper raskt stor spenning. Det har historien vist. Selv i vesten er faren der for at misnøye i befolkningen kan destabilisere et land og skape uforutsigbare situasjoner.

Se bare på de kraftige reaksjonene i vårt eget land på doblingen av strømprisene og hvordan de har satt dagsorden. Eller se til Nederland, der det har vært opptøyer rettet mot myndighetenes koronahåndtering. Frankrikes gule vester-bevegelse er et uttrykk for dyp folkelig misnøye. I USA og Storbritannia er inflasjonen på kraftig opptur. Det betyr dyrere varer og høyere renter for en befolkning der mange allerede lever i fattigdom. I USA er det gått ett år siden stormingen av kongressen. I Tyrkia er valutaen i fritt fall og befolkningen opplever hyperinflasjon.

