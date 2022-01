1. januar overtok Norge presidentskapet i FNs sikkerhetsråd. Det betyr at akkurat nå og de neste 25 dagene er det Norge som leder samtalen i «verdens viktigste møterom», som utenriksminister Anniken Huitfeldts kalte Sikkerhetsrådet under sin redegjørelse i Stortinget i går. Det er en symbolsk viktig rolle, som vårt land har store ambisjoner for.

Norge vil legge vekt på noen utvalgte saksområder. Ett er å sikre kvinners deltakelse i fredsprosesser. Beskyttelse av sivile i konflikter er et annet. Våre diplomater har bred erfaring etter flere tiår med fredsdiplomati. Innsikten fra Norges rolle som fredsmekler verden over skal nå brukes til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for konfliktløsning og konfliktforebygging. Det er ikke vanskelig å stille seg bak noen av de prioriteringene.

Norges innflytelse i Sikkerhetsrådet er åpenbart begrenset selv om vi sitter i førersetet

Norge er valgt medlem av FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022, sammen med ni andre land. I tillegg sitter de fem faste medlemmene Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA i rådet. Det er i en urolig verden Norge nå er medlem av Sikkerhetsrådet for første gang på 20 år. Selv om vi ifølge utenriksministeren ser økt samarbeid og mer pragmatisme blant medlemmene, er det flere konfliktområder som preger samarbeidet mellom verdens nasjoner.

Et av disse er sammenhengen mellom klima og sikkerhet, som er annen av Norges prioriteringer for arbeidet i Sikkerhetsrådet. Her er det ikke enighet om situasjonsbeskrivelsen blant alle rådsmedlemmer, fastslo Huitfeldt overfor Stortinget. Det er beklagelig. Klimaendringene kjenner ingen landegrenser. Både arbeidet med å kutte utslipp og forsøkene på å dempe konsekvensene av klimaendringene blir vanskeligere når viktige nasjoner som Russland står i veien.

Det er selvsagt mulig å spørre seg hva lille Norge egentlig kan bidra med i en skvis mellom verdens mektigste nasjoner. Man skal ikke overvurdere betydningen av det månedslange presidentskapet i Sikkerhetsrådet. Men som utenriksministeren sa i Stortinget: Vi er nå med der vedtakene fattes. Menneskerettigheter får en styrket stemme av at Norge sitter der, sa Huitfeldt.

Det medlemskapet og presidentskapet kanskje først og fremst viser, er den brede enigheten i Norge om utenrikspolitikken. De samme føringene gjelder for vår rolle i Sikkerhetsrådet også etter regjeringsskiftet i fjor høst. Utenriksministeren benyttet da også anledning til å takke samtlige partier på Stortinget for deres konstruktive rolle.

Norges innflytelse i Sikkerhetsrådet er åpenbart begrenset selv om vi sitter i førersetet. Det er likevel viktig at vi kjemper videre for de idealene vi tror på. Og vi er enige med utenriksministeren i at landet vårt har fått et ærefullt verv, som kanskje vil bidra til at vår måte å se verden på møter større forståelse internasjonalt. Det skal heller ikke undervurderes.

