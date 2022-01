Stopp skjenkestoppen

Utelivsbransjen er hardt rammet av nedstenging og andre koronatiltak. Enkelte innstramminger må det nesten være, når det viktigste tiltaket mot spredning av viruset er å hindre at for mange mennesker møtes for hyppig og for nært.

Men den totale skjenkestoppen som ble innført i midten av desember, framstår som altfor drastisk. Å forby absolutt all skjenking av alkohol, til alle tider av døgnet, i alle situasjoner, er et tiltak som skaper flere problemer enn det løser.

[ Rapport fra Lykkeland i 2022 ]

Protestene mot denne innstrammingen har da heller ikke latt vente på seg. Utelivsbransjen selv har startet en underskriftskampanje, der den ber om at skjenkestoppen oppheves. Flere rødgrønne ordførere og byrådsledere krever at regjeringen letter på tiltakene og innfører et system med koronapass i stedet for dagens omfattende nedstenging.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap), begrunner skjenkestoppen med at den er nødvendig «fordi folk passer mindre på seg selv og andre jo mer alkohol de drikker». Det er forså vidt sant. Men argumentet er svakt. En åpning for skjenking fram til for eksempel klokka 22 med spiseplikt, slik man har hatt tidligere i pandemien, er fullt ut forsvarlig. Vi støtter også bransjens og lokalpolitikernes krav om koronapass. Tempoet i arbeidet med å få dette på plass må trappes betydelig opp.

Det bør komme tydelige signaler om at den totale skjenkestoppen ikke videreføres.

Ideelt sett burde slike forsiktige og forsvarlige lettelser på skjenking kommet allerede nå. Det har vi ingen illusjoner om at regjeringen kommer til å ta sjansen på. Men i god tid før de nåværende tiltakene skal vurderes på nytt 14. januar, bør det komme tydelige signaler om at den totale skjenkestoppen ikke videreføres.

I mellomtiden kan alle gjøre sitt for å støtte lokale serveringssteder. Vi kan erstatte vinglasset eller pilsen med en kopp te eller varm sjokolade, bestille en matbit på en av kafeene eller restaurantene som fortsatt holder åpent, og nyte den med et glass alkoholfritt. På den måten gir vi et lite bidrag til at viktige møteplasser forhåpentligvis fortsatt finnes der når verden åpner opp igjen.

