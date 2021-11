Vi må alle ta ansvar

Nederland har stengt ned. Østerrike går inn i full nedstenging mandag, og vil som første land i EU gå inn for obligatorisk vaksinering for landets befolkning. Det er alvor igjen, og regjeringen innfører strengere innreisekrav fra neste fredag. Det betyr registrering ved innreise, samt testing. Et fryktet déjà vu.

Kjerkol spiller ballen tilbake til oss når det er bare fem uker til jul og julebordsesongen er i gang.

Situasjonen i Europa er dramatisk, men importsmitten er ikke Norges største problem nå, selv om dette ble vektlagt under fredagens pressekonferanse. Tiltakene ved grensen er et uttrykk for at regjeringen må vise handlekraft uten å gjøre store inngrep i folks hverdag.

[ Nye DNA-funn slår i stykker Jan Helge Andersens forklaring i Baneheia-saken. Da er det lite igjen av Viggo Kristiansens skyld. ]

Smittespredningen i eget hus er nær ved å komme ut av kontroll. Smitteverntiltakene forsvant i høst, og vaksinene er mindre effektive enn forventet. Denne uka har vi hatt en ny nasjonal smittetopp og onsdag døde 43 pasienter her hjemme av eller som følge av pandemien. Antall sjukehusinnleggelser øker.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) prøvde å betrygge nasjonen om at den pressede kapasiteten i helsevesenet ikke truer behandling av kreftpasienter, barn eller akutt sjuke. Men det er åpenbart at oppblomstringen av smitte nå truer bærekraften. De ansatte er slitne etter 20 måneders unntakstilstand.

[ Slik skal Stortinget vinne tilbake tilliten hos helt vanlige folk. Under oppsyn av Valgkampturnétilsynet og Politikerreisedirektoratet. Og NAV, selvsagt. ]

At regjeringen prioriterer jobben med å utdanne nye intensivsjukepleiere, er godt å høre. Mye tyder på at vi vil måtte leve med koronaviruset i overskuelig framtid.

Kommunene får nå adgang til å innføre koronapass. En ny forskrift var klar fredag. Vi støtter dette, når alle som vil nå kan få vaksine eller har adgang til gratis koronatest. Det kom også en klar oppfordring fra Kjerkol til kommunene om å øke innsatsen for å få vaksinert befolkningen, og prioritere tredjedoser til de over 65 og en andredose til ungdom.

Kjerkol kan bare håpe at det ikke må innføres strengere nasjonale krav. Hun hadde to soleklare oppfordringer til oss alle, og som ikke er særlig inngripende: Slutt å håndhilse. Denne gesten har vi raskt begynt med igjen. Og, vi må ved den minste mistanke om sykdom ikke gå på jobb. «Nå MÅ du holde deg hjemme», var statsrådens formaning.

[ Dagsavisen mener: Staten må bidra mer til karbonfangst på Klemetsrud etter at EU sa nei denne uka. ]

Det er litt stille før stormen nå. Optimisme er snudd til undring og vantro, og en avventende holdning. Ingen ønsker å trykke på alarmen igjen, og de smitterammede storbyene kvier seg for å gjeninnføre påbud om munnbind eller be befolkningen framlegge koronapass. Men smitten går ikke ned av seg sjøl. Det må handles.

Kjerkol spiller ballen tilbake til oss når det er bare fem uker til jul og julebordsesongen er i gang. Vi anbefaler alle om å lytte til formaningene. Vi må alle ta ansvar nå.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen