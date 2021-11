Skaff pengene

Det brenner et blått lys for karbonfangstsatsingen på Klemetsrud i Oslo etter at EU nå har sagt nei til å være med å dele regningen. Prosjektet er helt avgjørende for å kutte utslipp i Oslo, og som et pilotprosjekt. Nå haster det å finne pengene som trengs for å komme skikkelig i gang.

Forventningene om støtte fra EU var store. EUs innovasjonsfond har vært den avgjørende brikken for at Oslo og Fortums gigantprosjekt med karbonrensing på Klemetsrud kunne bli noe av. At EU tirsdag denne uka kunne fortelle at det ikke blir noe av den forventede støtten på 180 millioner euro, skaper derfor en uviss situasjon.

Uten karbonrensing når ikke byen klimamålene sine

Både Oslo kommune og staten har sagt de skal bidra. Regjeringen har lovet å stille med 3 milliarder forutsatt at Fortum klarer å finne resten av finansieringen. Men uten EU er det altså ikke penger nok til å realisere prosjektet. Finansieringsgapet hadde vært på to milliarder selv med støtte fra EU. Nå som EU har sagt nei, må Fortum ut og jakte 4 milliarder kroner for å kunne starte byggingen. Det er urealistisk. Her må staten på banen.

Dette er et viktig prosjekt. Fortums plan er å fange CO2 fra selskapets forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Deretter skal CO2 lagres permanent under havbunnen på norsk sokkel. Investeringen på Klemetsrud er totalt beregnet til å koste 6,8 milliarder kroner. Fortum skal selv bidra med 800 millioner kroner.

Uten karbonrensing når ikke Oslo klimamålene sine. Det er alvorlig: karbonnøytrale byer er en forutsetning for å oppfylle Parisavtalen. Prosjektet på Klemetsrud er ikke det eneste i Norge, men tanken har vært at Klemetsrud skal være pilotprosjektet som kan kopieres til andre byers avfallshåndtering. Nå er alt dette i spill.

Det står i Hurdalsplattformen at regjeringen vil «fortsette arbeidet med å få finansiert prosjektet på avfallsforbrenningen på Klemetsrud». Den nedslående beskjeden fra EU kan ikke stå i veien for det. Vi forventer at regjeringen bidrar med ytterligere midler til prosjektet, og at den går sammen med Oslo kommune og Fortum om å finne en løsning.

Vi må kutte utslippene og komme i gang med det mye omtalte grønne skiftet. Anlegget på Klemetsrud er ett av mange skritt på den veien. Her har regjeringen en sjanse til å vise at den mener alvor ved å bidra i enda større grad til at det blir karbonfangst på Klemetsrud.

Signalene fra klimaminister Espen Barth Eide (Ap) i spørretimen i Stortinget i går var derfor en oppmuntring. Barth Eide kunne ikke love milliardene Klemetsrud-anlegget trenger på stående fot, men slo fast at «det må vi få til». Vi sier oss helt enige i det.

