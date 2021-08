Vårt moralske ansvar

Fredag morgen landet det første flyet med evakuerte nordmenn fra Afghanistan på Oslo Lufthavn Gardermoen. Om bord var norske borgere, noen familiemedlemmer til afghanere som var ansatt i Norge i hjemlandet og noen andre europeiske borgere, opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Nå drar vi, mens befolkningen sitter livredde igjen, overlatt til sin egen skjebne

De heldige om bord i flyet hadde greid å ta seg til flyplassen i hovedstaden Kabul i Afghanistan, og derfra ut av landet. Flyplassen kontrolleres av amerikanske styrker som prøver å sørge for at så mange som mulig av utenlandsk personell kommer seg ut. Resten av hovedstaden og landet, inkludert innfartsårene til flyplassen, kontrolleres av Taliban, som på rekordtid har tatt kontroll over Afghanistan etter at USA og Nato trakk seg ut.

TV2s korrespondent Fredrik Græsvik var på flyet som landet i Oslo fredag. Han beskrev ved ankomsten situasjonen i Kabul slik: «Det er en tragedie. De er satt 20 år tilbake i tid. De er livredde».

«De» i avsnittet over er den afghanske befolkningen. Dem vi i Vesten skulle hjelpe, og som vi etter sigende skal ha kriget for i 20 år. Nå drar vi, mens befolkningen sitter livredde igjen, overlatt til sin egen skjebne. Det er en skamplett på alle landene som har deltatt, også Norge.

Nå må vi prøve å bidra til at situasjonen for sivilbefolkningen i Afghanistan blir minst mulig vanskelig. Det er en selvfølge at vi skal hente alle som har jobbet for Norge, i alle mulige funksjoner, til Norge for å gi dem en trygg havn her. Det er også en selvfølge at pausen i tvangsretur til Afghanistan forlenges. Argumentet med at Kabul er en trygg by, holder åpenbart ikke lenger. Men vi må også gjøre mer.

Det utspiller seg hjerteskjærende scener på og utenfor flyplassen i Kabul. Det rapporteres om desperate foreldre som kaster sine barn over piggtråden i håp om at noen vil forbarme seg over dem. Folk klamrer seg fast flykroppene på vei ut på rullebanen, og flere har falt i døden. Altfor mange vet at de nye herrene i landet plutselig vil banke på døra og straffe dem for handlinger utført de siste 20 årene. Vi kan ikke bare sitte og se på at dette skjer.

SV og Rødt har tatt til orde for at Norge må hente tilbake tvangsreturnerte afghanere etter at Taliban tok tilbake kontrollen over landet. Det er et godt utgangspunkt. Her i Norge har vi vedtatt å ta imot 3000 årlige kvoteflyktninger, til tross for at FNs høykommisjonær har bedt om 5000. Norges kvote ble ikke fylt i fjor. Det minste vi må gjøre, er å fylle kvoten vår nå. Vi burde også lytte til FN og øke kvoten, om så bare midlertidig.

Tragedien i Afghanistan er også vårt ansvar. Da er det vårt moralske ansvar å bidra som best vi kan til å gjøre lidelsene så små som mulig.