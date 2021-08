Endelig klimavalg

En uke etter FNs klimapanel la fram sin forutsigbare, men like fullt alarmerende rapport om klodens tilstand, ble partilederne stilt til veggs i Arendal. For noen var det svært ubekvemt. For andre er klimakrisen veien til makt.

Vi har ved flere tidligere valg håpet og trodd at klimaspørsmålet skulle dominere. Nå som klokka tikker svimlende fort, ser det endelig ut til å bli det.

Før sommeren kom det en ny analyse av lokalvalget i 2019. Der kom det fram at klima og miljø da var den viktigste enkeltsaken. Så hvis velgerne fikk bestemme, skulle klima og miljø bli hovedsak også i den pågående valgkampen. Lite tydet på det da TV 2 sendte sin statsministerduell fra Arendal søndag.

[ FNs rapport gjør det ettertrykkelig klart: Det er vår feil, og temperaturutviklingen de siste tiårene mangler sidestykke. ]

Kanalen og den ellers patente programlederen Yvonne Fondenes klarte da kunststykket å la klimautfordringen ligge urørt. Spørsmålet om formuesskatten ble heller tværet ut igjen. Erna Solberg, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum var nok glad til. De største partiene frykter klimaspørsmålet.

Smilene stivnet mandag. For NRKs debatt kompenserte godt med klima som det viktigste temaet. Blant kvinner mellom 18 og 30 år svarte hele 40 prosent at klima og miljø var den viktigste saken for dem i 2019. I 2017 var klima det nest-viktigste temaet. Det fikk likevel ikke dominere valgkampen den gangen. Og ingen av «miljøpartiene» MDG, SV og Venstre gjorde særlig gode valg da.

[ Verden vil trenge store mengder rent hydrogen for å nå målene i Paris-avtalen. ]

Nå ser det veldig annerledes ut. De store partiene tvinges til å snakke om klima, spørsmålet er for viktig og dominerende i folks bevissthet til at det kan forbigås. Og de kommer gjennomgående dårlig fra det. Ansvaret for det som ikke er blitt gjort og mangelen på fart framover, rammer både Solberg og Støre. Særlig ble Senterpartiets Vedum avslørt mandag. Han virker å være for klima, men mot tiltak.

SV og MDG fikk i debatten mandag vist fram sin kraft, vilje og utålmodighet. Det reflekteres blant velgerne. Medlemmene strømmer til MDG og SV gjør sine beste meningsmålinger på godt over ti år. Holder klimamomentet i valgkampen, kan klimapolitikk bli et nytt tyngdepunkt på Stortinget.