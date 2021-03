Tid for selvkritikk

Statsminister Erna Solberg hevder hun ikke er bekymret for hva som kommer fram i rapporten fra Koronakommisjonen i neste måned. Det hadde overrasket oss hvis hun var det. Erna Solberg er ikke en politiker som har for vane å ta selvkritikk. Noe bekymret må hun likevel være siden hun i et intervju med NTB starter forsvarstalen mot dommen i rapporten.

Opposisjonen har i kraftige ordelag kritisert håndteringen av importsmitten. Den står til stryk. Grensene var åpne altfor lenge. Kontrollen var elendig. Systemet med karantene fungerte ikke. Statsministeren innrømmer at det er ting som kunne ha vært gjort litt bedre. Hun sier at oppfølgingen av arbeidsinnvandrerne og deres arbeidsgivere kunne ha vært tøffere på et tidligere tidspunkt. Men en selvkritikk som monner tar hun ikke.

Etter Erna Solbergs mening var det nødvendige lovverket på plass, men folk fulgte det ikke. Det holder ikke. Det er regjeringens ansvar å sørge for at lover og regler er så tydelige og bestemte at det ikke er mulig å lure seg unna hvis noen ville forsøke det. Det er først nå at karanteneregelverket er så stramt at det nesten ikke er mulig å unngå karantene når man kommer fra utlandet.

En statsminister kan ikke skylde på folket. Befolkningen har meget lojalt fullt opp smitteverntiltakene. Folk har hatt stor tillit til koronapolitikken i året som har gått. Nå viser undersøkelser at tilliten til myndighetene begynner å falle. Tilliten blir ikke bedre når statsministeren ikke tar på største alvor et spørsmål fra NRK om hvordan hun reagerer når hun hører historier om folk som ikke har råd til å betale regningene denne måneden, ikke har råd til mat, ikke har råd til klær og som må spare hver eneste krone. Statsministeren var enig i at det er krevende, men svarte at spørsmålet er om de egentlig hadde råd til det før.

Det er et oppsiktsvekkende nedlatende svar. Det var slik Høyre-folk uttalte seg om fattigfolk i gamle dager. Dommen over statsministeren kan bli hard på valgdagen.