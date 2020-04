Vi har ikke mange eksempler på at en statsråd innkaller til pressekonferanse for å bortforklare og unnskylde egne brølere, eller legge seg flat som det heter. Torbjørn Røe Isaksen ga tirsdag en imponerende oppvisning i denne øvelsen.

Etter ha gjort mislykkede forsøk på å forsvare seg i Dagsnytt 18 og i Politisk kvarter i NRK, innrømmet han på en hastig innkalt pressekonferanse at han hadde gjort noen dårlige vurderinger. Den dårligste vurderingen, nemlig å bli med på Nicolai Tangens «drømmeseminar», gikk han likevel ikke tilbake på. Det lød ikke troverdig. Seminardeltakelsen har gjort ubotelig skade på statsrådens dømmekraft og troverdighet.

Embetsverket advarte, men ble ikke hørt. Embetsverket forsto sikkert at næringsministeren ikke hørte hjemme i et privat sponset luksusseminar der alt var betalt av en norsk milliardær. Det forsto ikke statsråden. Han var så ivrig etter å komme av gårde at departementet fikk sydd et bredere møteprogram i USA for statsråden. Seminaret alene kunne ikke forsvare amerikaturen. Problemet for statsråden er at Tangen-seminaret ikke ble ført opp på hans offisielle USA-program. Seminaret ble heller ikke innrapportert til Stortinget slik det skulle ha vært gjort. Regningen for hotell og mat ble ikke betalt av departementet. Røe Isaksen sa seg lei for det. Han beklaget også at han ikke sjekket grundigere bakgrunnen for seminaret. Nå er det for sent. Skaden har skjedd.

Røe Isaksen sa han ikke kjente verten for seminaret personlig, den påtroppende sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen. Men han har truffet ham et par ganger. Blant annet i bursdagen til partifelle Henrik Syse, en annen skandalisert seminardeltaker. Etikkprofessoren og Nobelkomiteens nestleder Syse satt i Dagsnytt 18 og forsvarte utnevnelsen av Tangen uten at det ble sagt at Syse var styremedlem i flere av de selskapene Tangen har opprettet i skatteparadiset Grand Cayman, et sted som er svartelistet av EU. Ifølge Dagens Næringsliv har Syse har fått en million kroner i honorar for å sitte i disse styrene.

Røe Isaksen og Syse er ikke de eneste som går med i dragsuget etter seminaret. Verst har det kanskje gått ut over avtroppende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad. I stedet for å kunne gå av med blomster i hendene og hornmusikk i ørene for suveren innsats som Oljefondet sjef gjennom flere år, har hans ettermæle fått en kraftig smekk for gratis reise og opphold på etterfølgerens seminar i USA. Sentralbanksjef Øystein Olsen sier at banken skal betale Slyngstads reise, slik regelen er når Norges Bank deltar på seminarer og arrangementer. Også det er for sent. Skaden har skjedd.

Sentralbanksjef Olsen har det vondt. Det var ikke vanskelig å se da han forsvarte utnevnelsen av Tangen i TV mandag kveld. Den normalt presise og tydelige Olsen vred seg da han forsvarte utnevnelsen av hedgefondforvalteren og mangemilliardæren Hagen til sjef for den norske befolkningens pensjonsfond. Sentralbanksjefen klarte ikke å forklare hvorfor Hagen ble hentet fra London etter at søkerfristen var gått ut. Ifølge Olsen var det mange kvalifiserte navn på lista.

Onsdag skal representantskapsmøtet i Norges Bank granske ansettelsesprosessen. Det finner nok at alt er formelt i orden. Det eneste problemet er at Norges Bank ansatte feil mann.