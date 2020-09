«Som utvandrer fra Oslo Vest har jeg aldri følt meg så trygg noe annet sted.» De ordene skrev jeg for et drøyt år siden , da Frp brukte Bogerud som eksempel på såkalte svenske tilstander i Oslo. Jeg ble sint fordi politikere kom fra andre siden av byen med presse på slep for å vise fram hvor ille det visstnok var her. Jeg ville motbevise dem, og fortelle litt om hvordan det oppleves å bo her. Markanært, stor grad av fellesskap, og optimisme.

Innboksen var full av folk som mente jeg var naiv. Som mente jeg lukket øynene for hvordan det egentlig er i området.

Akkurat nå lurer jeg på om jeg må spise de ordene i meg. Jeg var på vei fra butikken og skulle hente sønnen min da det plutselig skjedde ting. En masse roping bak meg i gata fikk pulsen til å gå raskere. Jeg henta sønnen min, og da vi kom ut sto det en samling utrykningskjøretøy jeg aldri har sett. Brannbil, politibiler, ambulanser. You name it.

Folk hadde stoppet opp langs veien og sto bare og fulgte med. En person hadde blitt alvorlig skadd. Åtte personer skal ha vært involvert i slagsmålet som førte til at en gutt fikk et dypt kutt i ansiktet.

Meldinger tikker inn. Er vi sikre på at vi ikke burde flytte? Flere sier de vil komme seg vekk herfra mens prisene er høye. Hvorfor må det bli sånn?

Det er nok mange forklaringer på det som skjer i nærområdet her nå. Jeg skal ikke driste meg til å begynne på dem. Det er komplekst. Og det handler om mange ulike menneskeskjebner. Men området bærer preg av det samme man finner flere steder i Oslo. Store forskjeller på folk. I visse områder bor familier trangt. Problemer fanges ikke opp, og får koke i fred. Det gjøres visst mye bra forebyggende arbeid i området, men det er åpenbart ikke nok. For vi har jo et problem på Bogerud.

Det er forferdelig synd hvis det blir sånn at folk ikke lenger vil bo her. For det er et magisk sted: Nøklevann på sommeren. Foreldre som bruker tiden sin på å lage allidrett på skolen. Torgfester og utstyrsutlån. Det er så innmari mye bra her. Men i kveld er stemninga rar. For vi er nok en gang blitt minnet om at det ropes om hjelp fra folk i området. Og det må skje noe nå. For det er kjipt å handle brød på Kiwi når man hører slåsskamp utafor. Og det er skremmende å tenke på at ens eget barn skal leke alene ute i området slik det er her akkurat nå.

Jeg velger å tro at Bogerud fortsatt er trygt og godt. Men området trenger oppmerksomhet nå. Ikke i form av svartmaling, men vi trenger å se at det gjøres noe med det som oppleves utrygt. Det er fint at alt som er av utrykningskjøretøy stiller opp når det smeller. Men det er fint om vi kan få en opplevelse av at politiet følger med også ellers. Det kan godt tenkes at det gjør det. Men da håper jeg vi ser resultater snart.

