«Det er typisk venstresiden, de diskuterer antatte intensjoner istedenfor reell politikk», uttalte Høyres Stefan Heggelund til Nettavisens Espen Teigen. Journalisten som er mest kjent som Sylvi Listhaugs tidligere rådgiver, er tydelig på at han mener at han ser samfunnet annerledes enn det han hevder majoriteten av norske medier gjør.

Derfor er det interessant for meg, som redaktør av aviser med sosialdemokratisk formålsparagraf, å følge med på det han skriver.

Generelt mener jeg at alle gjør lurt i å forstå hverandre så godt som mulig. Derfor ble jeg sittende og lese et portrettlangt intervju som Teigen hadde gjort med Heggelund, som tirsdag kveld, etter snart åtte år på Stortinget, tapte nominasjonskampen i Oslo Høyre. Den utgående stortingsrepresentanten hadde mye på hjertet, og jeg må innrømme at jeg lot meg fascinere av noen av uttalelsene, kanskje spesielt sett i lys av sitatet ovenfor.

Om den øverste lederen for fagbevegelsen, uttalte Heggelund til Nettavisen: «LO-lederen var mot, selvfølgelig, på ren autopilot. Slik et sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet må være». Om norske lærere: «Men noen sitter fortsatt med fordommer mot Høyre som vi alle har hørt fra venstrevridde samfunnsfagslærere».

Og det gikk også hardt utover Senterpartiet, som Heggelund, ifølge artikkelforfatteren, mener gjør «en kardinaltabbe når de fremstiller Oslo som elitens mekka».

Jeg måtte google «elitens mekka». Det ga to treff, derav det ene fra Teigens intervju med Heggelund. Videre sto det, blant annet: «Men da kan vi ikke kjøre en polarisert debatt slik Senterpartiet gjør, som snakker om alle i Oslo som del av en elite». (…) «Det er virkelig rart at Jan Bøhler gikk fra et parti som aldri bryr seg om Oslo når de sitter i regjering, til et parti som aldri bryr seg om Oslo punktum».

Nå skal det innrømmes at jeg ikke har faktasjekket påstanden om at Sp snakker om alle i Oslo, inkludert arbeidere, lærere, sykepleiere og arbeidsledige, som en del av en elite. Ei heller har jeg kontrollert påstanden om at Ap og Sp ikke bryr seg om hovedstaden. Med eller uten punktum. Jeg tar meg imidlertid den frihet å foreslå et nyttårsforsett til norske politikere: Hold dere til fakta og se forsøksvis etter meningsmotstandernes beste intensjoner!

Av «respekt for institusjonen», som Heggelund sa da han forklarte hvorfor han mener det er viktig å bruke slips på Stortingets talerstol. God fredag!