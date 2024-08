Kamalas første, trygge skritt

Med to måneder igjen til det amerikanske presidentvalget, er valgkampen for fullt i gang. Nå gjelder det å manøvrere i stormen uten å kullseile. Eller gå på skjær for tidlig.

Harris har åpenbart medvind etter et vellykket landsmøte og lettelsen som har fulgt av Joe Bidens nei til gjenvalg. Men den demokratiske presidentkandidaten har samtidig fått mye kritikk for ikke å ha stilt opp for pressen. Torsdag kveld norsk tid svarte hun for første gang på hva slags politikk president Harris akter å føre.

På vei gjennom den viktige vippestaten Georgia stoppet hun og makker Tim Walz opp i Savannah på østkysten for å gi sitt første intervju på en lokal kafé. Den liberale TV-kanalen, med hovedkontorer nettopp i delstatshovedstaden Atlanta, var ikke et tilfeldig valg. CNN er garanti for om ikke vennlighet, så i det minste saklighet og innestemme. Det var et trygt valg, på Harris’ og de demokratiske spinndoktorenes premisser.

Vinglingen vil bli brukt fram mot valget

Hun hadde full kontroll, og holdt seg trygt midt i veien. Tydelig på at hun vil styrke middelklassen som sitt hovedmål. Fortsatt støtte til Israel. Spørsmål om hva hun ville gjøre på dag 1 i Det hvite hus, ble klokt nok snakket bort av både henne og Walz. Harris ønsker ikke å si noe som kan komme tilbake som politisk rekyl.

Hun holder på sin lojalitet til president Joe Biden. Hans politiske linje er enn så lenge hennes linje. Hun signaliserer med det at hun vil holde stø politisk kurs. Ingen venstredreining, er signalet. Hun vil lene seg mot sentrum, og sa sågar at hun vil ha en republikaner med i sin regjering. Et vanlig gest før amerikansk politikk ble stygg og uforsonlig.

Hun forsvarte også standpunktendring mot høyre på fracking, utvinning av olje fra grunnen, og grensepolitikken. Som presidentkandidat i 2020 ville hun forby fracking og var mot strafferettslig forfølgelse av illegale innvandrere. Nå har hun snudd. Denne vinglingen vil bli brukt mot fram mot valget 5. november.

Harris vil ikke være noen uttalt raddis i noe hun sier, hun vil vokte seg vel for å bekrefte Donald Trumps sosialistanklager. Mon tro om det ikke er et tilfelle av show, don’t tell vi får i duoen Harris/Walz. For ved hennes side har hun en, i amerikansk målestokk, svært progressiv politiker i Minnesota-guvernør Walz. Hun har sagt mye om vilje og retning med valget av han, og hun understreket det også i intervjuet hvor glad hun er for å ha han med seg. Hun må kanskje velge å legge retorikken sin midt i veien, men alle vet hva Walz står for. Han står for det hun ikke kan si.

Harris leder på nasjonale målinger foran Trump. Men thrilleren avgjøres i to områder, i to klynger med vippestater. Rustbeltet i nord, de tre statene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Og i solbeltet som strekker seg fra øst til vest i de varme sørstatene der Harris og Walz nå reiser rundt: de fire delstatene Georgia, North Carolina, Arizona og Nevada. Trump er fortsatt knepent foran i tre av de siste fire.

Det blir jevnt og nervepirrende. Og sikkert er det at Harris vil få tøffere opplevelser enn rundt et kafébord med CNN. Det første steget (nesten) på egenhånd er tatt for Harris. Om en drøy uke venter Donald Trump i debatt.

