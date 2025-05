Prins Harry sier han vil ha forsoning med familien etter tap i retten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Harry sier han for tiden ikke hører noe fra sin far kong Charles.

– Jeg ville elsket å forsones med familien. Det er ikke noe poeng i å fortsette å krangle. Livet er dyrebart. Jeg vet ikke hvor mye tid faren min har igjen. Han vil ikke snakke med meg på grunn av disse sikkerhetsgreiene, sier Harry til BBC.

Tapte i retten

Intervjuet er gitt etter at Harry tapte ankesaken om politibeskyttelse i Storbritannia, noe han mistet da han og kona Meghan brøt med det britiske kongehuset.

– Det har vært så mange uenigheter mellom meg og enkelte i familien min, sier Harry.

Han legger til at han nå har tilgitt dem.

Han sier også at han savner Storbritannia, men at han ikke kan se for seg å ta med kona og barna tilbake dit.

– Det er mye kontroll og evne i min fars hender. Dette kunne i praksis vært løst gjennom ham, sier Harry.

– Trodde det skulle gå vår vei

Harrys anke av beslutningen som fratok ham politibeskyttelsen, ble behandlet fredag.

Harry, som er kong Charles' yngste sønn, forsøkte å få omgjort avgjørelsen, som er tatt av innenriksdepartementet i London. Departementet har ansvar for politiet.

De bestemte i februar 2020 at han ikke automatisk ville få personlig politibeskyttelse når han oppholder seg i Storbritannia. I fjor slo High Court i London fast at avgjørelsen var lovlig, og denne dommen ble fredag opprettholdt av tre høytstående dommere i ankedomstolen.

Harry sier han ble «temmelig knust av avgjørelsen».

– Vi trodde det skulle gå vår vei, sier han.

