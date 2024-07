Trumps englevakt

Det gikk ikke mange timene etter attentatet før den kontroversielle og hardtslående politiske påvirkeren Roger Stone sendte ut følgende melding om Donald Trump: «Det er et mirakel at han er i live. Helt klart at Gud har en plan for denne mannen.»

Stone er på ingen måte alene om slike tanker i USA. Påstander om englevakt og Guds særegne beskyttelse har florert den siste uken. At Trump var noen få millimeter unna døden, er i mange kristne miljøer selve bekreftelsen på at han opererer under Guds spesielle beskyttelse. Drapsmannen lyktes ikke å ta Trump, og det er nok en bekreftelse på at Donald Trump er Guds utvalgte til å bli USAs president.

For de fleste nordmenn er bruken av englevakt knyttet til flaks. Dette bekreftes i Det Norske Akademis ord, som forklarer englevakt på følgende vis: «ha utrolig hell i å unngå en fare, klare seg gjennom noe vanskelig e.l.»

En del amerikanere tenker på samme måte, men det er en stor gruppe velgere som har en langt mer teologisk og åndelig tilnærming når ulykken ikke rammer. Det gjelder ikke bare innen politikk. Unngår man å bli rammet av dårlige hendelser, er det et tegn på Gud beskytter sine tilhengere og har konkrete planer for et menneske.

Denne teologien er lett å overføre til det politiske, og det er det som skjer også i Norge. Et typisk eksempel er meldingen som Ingelinn Lossius-Skeie fra Lillesand la ut etter attentatet: «Seier til Trump. Blir i praksis en fantastisk valgkampvideo. Englevakt. Kan vi høre et halleluja?»

Da jeg høsten 2021 ga ut boken Trump, Gud og kirken, var det mange som mente at jeg var for sent ute. Etter stormingen av Capitol Hill sjette januar 2021, var de fleste nordmenn klare i sin oppfatning: Trump var ferdig som en dominerende kraft i amerikansk politikk.

Nederlaget var tungt å svelge for mange kristne amerikanere. De var sikre på at Vårherre hadde en plan med Trump, og da var det helt utenkelig å forstå at katolikken Joe Biden hadde slått deres kandidat. Selv om Biden har gått regelmessig til messe, var det få som tenkte at han var utvalgt av Vårherre selv til å lede USA.

I kjølvannet av den bitre skuffelsen fikk nye konspirasjonsteorier om «det stjålne valget» bein å gå på. De bidro til å bevare håpet om at Gud igjen skulle gjenreise Donald Trump, slik at han kunne redde landet fra det åndelige og kulturelle forfallet. Det utenkelige skjedde. Nominasjonsprosessen i 2024 ble en seiersgang uten like. Når en politiker mot alle odds maktet å reise seg igjen, ble det hos mange kristne amerikanere et tungt bevis på at «Gud har grepet inn». Ut fra denne tankegangen var det utenkelig at den unge attentatmannen lykkes med sitt vonde forsett.

Hva som ville blitt sagt om skuddene hadde gått i en ørliten annen retning, vil vi aldri få vite. Med et dødelig utfall for Trump, ville USA trolig ha blitt kastet ut i store politiske tumulter.

Det gikk bra for Trump, og han har en fabelaktig nese for hvordan utfallet kan brukes politisk. Han trenger ikke å si så mye. Nå jobber etablert amerikansk teologi for han med en kraft som ingen kløktige uttenkte valgkampvideoer kan måle seg med.

