Med fjellvettet i behold

Endelig er påsken overstått! Påskefjellet er tommere enn frelserens grav, påskeharen har gått tilbake i dvale og i likhet med alle andre har jeg flere hundre egg til overs i kjøleskapet som jeg ikke rakk å spise opp. Eggmangel, du liksom.

I løpet av påskeferien kom jeg på at de berømte Fjellvettreglene nylig ble endret. Jeg sier «nylig» fordi den delen av hjernen min som oppfatter tid tydeligvis ble ødelagt av pandemien. De ble revidert i 2016. Det virker kanskje ikke så lenge siden, ettersom de da hadde holdt stand helt siden de ble innført i 1950, men da jeg leste de «nye» fjellvettreglene slo det meg at de allerede er utdaterte. Jeg har derfor tatt på meg det ærefulle oppdraget å utforme noen nye.

Grav deg ned i tide og utide

Da reglene ble revidert i 2016 kuttet fjellvettdirektoratet samtidig antallet regler ned fra elleve til ni. Det var fornuftig, men nå i 2024 tror jeg at ni blir altfor mange. Vi har ikke tid til sånt. Vi har knapt tid til å lese tweets. Ideelt sett burde jeg vel heller lage en TikTok enn å skrive en spalte i avisa, men jeg er dessverre redd for at Xi Jinping vil misbruke disse reglene dersom de faller ham i hende.

Jeg har derfor begrenset meg til seks korte og treffsikre regler for den moderne tindebestiger.

1. Ikke meld fra hvor du går: Apropos den kinesiske overvåkingsstaten, liksom. Melde fra hvor man går!? Som om vi ikke er utsatt for nok overvåking her til lands! Nei takk, du. Hvis Jonas Gahr Støre vil vite hvor jeg befinner meg får han sende en oppsynsmann eller vente til jeg poster Turtagrø-selfie på Instagram.

2. Ta med nødvendig utstyr: Apropos Instagram, dette er den eneste regelen som har fått overleve fra de forrige revisjonene av fjellvettreglene. Om denne påsken viste oss noe, var det at man ikke kan stole på sola når man trenger godt selfielys. Husk å pakke med ringlight, ekstra batteripakker og ikke minst et kamerastativ. Videodrone kan være nyttig dersom man syns det er litt stille i fjellet.

Husk at det ikke hjelper med aldri så bra kamerautstyr om du ikke har noe fett å ta bilde av. Spar plass i sekken til noen raske briller, din aller nyeste nikkers og noe godt i glasset som virkelig får det til å rykke i afterskimuskelen. Selv liker jeg Jägermeister. Har du med nok kan du dessuten spare plass ved å droppe ekstra ullstillongs. Man fryser som kjent mindre med litt promille i kroppen!

3. Gi finger'n til erfarne fjellfolk: De forrige fjellvettreglene ble utarbeidet av skredeksperter, fjellklatrere og veteraner fra Røde Kors. De fjellvettreglene du nå leser ble utarbeidet av en middels intelligent jurist som disponerer en hytte 650 meter over havet.

Jeg tror vi alle kan være enige om at det er bedre sånn. I likhet med justisminister Emilie Enger Mehl vil jeg ikke høre på Oslo-eksperter som Cecilie Skog, men heller stole på fornuften til vanlige folk. Vanlige folk som meg. Og apropos muligheten for at det oppstår uenighet, i sånne tilfeller er det viktig å huske på regel nummer fire.

4. Grav deg ned i tide og utide: Ikke nødvendigvis i en snøfonn, slik som de opprinnelige reglene foreslår. Grav deg heller ned i skyttergraven din. Sier værmeldingen at det blir liten storm og stort hagl? Pøh! Jeg kan se på hvordan måkene sirkler rundt søppelspannet at det blir opphold. Hva skal vi stole mest på, liksom? En dresskledd meteorologpingle på Marienlyst eller alminnelig norsk folkevett?

5. Aldri vend om, bare pyser snur: Jeg innrømmer det: Noen gang blir jeg usikker på min egen fjellekspertise. Når bomullssokkene blir frosne nok og det er tomt for Kvikk Lunsj hender det at jeg tenker jeg kanskje burde pakket stormkjøkken, fjellduk og GPS.

I sånne situasjoner er det viktig ikke å vise svakhet. Ikke engang ovenfor turkamerater. Jeg beklager om du opplever det som kaldt og føler at jeg sa det ikke ble uvær, men jeg syns faktisk vi skal gå videre nå.

6. Det er ingen skam (punktum): Den norske fjellheimen er noe av det vakreste som finnes, selv de delene av den hvor vi ikke har bygget ut hyttefelt ennå. Men naturen kan også være vill og lunefull. Derfor vil noen kanskje innvende at det ikke er så lurt å gi dårlige råd om hvordan man skal oppføre seg på tur. Til det er det bare én ting å si: La nå folk få kose seg litt! Det er ille nok med kjøttskam, oljeskam, bilskam, båtskam, Teslaskam, ferieskam, sydenskam og koronaskam om jeg ikke attpåtil skal påføres fjellvettskam.

Mens dere flisespikker over detaljer som hvor mange grader helning som utgjør skredterreng eller om man bør ha på seg ullen innerst eller ytterst, er jeg opptatt av å nyte livet i naturen. Med eller uten kart og kompass.

Dessuten har jeg lest på Facebook at vaksiner er mye farligere enn frostbitt, så dette skal nok gå helt fint.

