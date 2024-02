Når stjernene er borte, kan nye skapes

I kveld vil kvinnelandslaget i fotball sikre seg fortsatt spill å øverste nivå i Nasjonsligaen, for de kan jo ikke sløse bort en 3–0 ledelse mot Kroatia. Kroatia har et av verdens beste landslag for menn, på kvinnesiden har de et stykke igjen. Men et norsk lag som svinger stort i prestasjonene må ikke senke seg. Da utlignes et forsprang fort.

Både Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg har meldt forfall til kveldens returoppgjør i Stavanger, og det gir den nye landslagssjefen Gemma Grainger nye kort på hånda. For hun valgte det sikre og opplagte da hun startet med de to nevnte samt Guro Reiten i fredagens oppgjør i Kroatia. Det er få landslag i verden som har større offensiv slagkraft enn disse tre.

Men Graingers utfordring er slående lik Ståle Solbakkens. Hvordan få et helt lag til å fungere med de største stjernene på plass? Hun har en plan for det, samtidig må hun ha en plan B og C. Reiten er 94-årgang, Graham Hansen og Hegerberg tilhører 95-generasjonen og de har mange år igjen. Men skal Norge holde posisjonen i en sport i en rivende utvikling, må bredden i toppen opp. Og med å holde posisjonen mener jeg det som har vært opplagt til nå: Å kvalifisere seg til alle EM- og VM-sluttspill. I OL klar ikke Norge det lenger.

Vi likte det vi hørte av Gemma Grainger på mandagens pressekonferanse: – Forfallene utfordrer meg, jeg må omstille meg. Og det er jobben min, sa hun blant annet.

Da Caroline Graham Hansen ble skadet og måtte gå av banen fredag, var det Tottenhams og tidligere VIF-spiller Celin Bizet Ildhushøy som erstattet henne. Hun svarte med scoring. Stortalentet har en spennende karriere på gang, hun er 2001-modell og har hatt en gradvis stigende kurve i Paris og London. Ikke så eksplosiv som de tre store, men hun har kapasitet til å slå seg inn som en kommende stor landslagsprofil. Litt manglende spilletid har utfordret henne mentalt, men alt tyder på at hun takler det.

Landslagssjef Gemma Grainger kan få sin andre seier som norsk landslagssjef tirsdag. (Nikola Krstic/NTB)





I kveld kan det også bli debut for Brannspillerne Justine Kielland og Signe Gaupset. Sistnevnte er født i 2005 og er antakelig per i dag Norges beste tenåring. Det hun har vist i mesterligakampene for Brann har vært imponerende. Hennes driv i spillet kan bli en perfekt kombinasjon med noen av verdens beste spisser. Det håper vi å få se senere i 2024.

Gemma Graingers enkle filosofi er å bruke de beste spillerne Norge har. Så er det hennes jobb å få dem til å fungere sammen. Ved å slå Kroatia for andre gang har hun fått en god start. Og videre spill i A-pulja betyr at Norge hele tiden kan matche seg mot verdens beste lagmaskiner. Kanskje vi har fått en landslagssjef som varer en stund denne gangen.

PS. Norge - Kroatia har avspark 18.00 tirsdag og sendes på TV2 Direkte.

