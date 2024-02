Har du noen gang hørt om Martin Tranemidd?

Dette er Dagsavisens innfallspalte. Spor av satire kan forekomme.

Kall meg barnslig. Men iblant morer jeg meg veldig over Good Tape, som visstnok er Guds gave til alle journalister. Det ble i alle fall rapportert at journalister «gråt av glede» da den danske nettavisen Zetland lanserte transkriberings-programmet Good Tape for alle. Det eneste du som journalist trengte å gjøre, var å ta opp intervjusamtalen, sende opptaket til Good Tape, for så å motta en mail med et ferdig skrevet referat. Halleluja! Men: Så enkel er selvsagt ikke verden.

For selv om mange ferdigtranskriberte setninger ser fine og klare ut, er det også en del setninger som halter stygt og ikke gir mening. Good Tape trenger så absolutt menneskelig bearbeidelse i tillegg for at folk skal forstå. Og aller verst surrer Good Tape med navn.

For har du hørt om en fyr som heter «Garrasjen»? «Med tanke på Einar Garrasjens historie …» sto det plutselig i en mail fra Good Tape. «Einar Garrasjen», ja. Det er Good Tapes måte å skrive «Einar Gerhardsen» på. Vår gode, gamle landsfader og statsminister Einar Gerhardsen (1887-1987). I samme mail kunne jeg også lese om Einar Garrasjens gode venn, en fyr som bare kalt seg «Martin Tranemidd». Umiddelbart fikk jeg en assosiasjon til tegneseriefiguren «Elmer Midd», og lurte på om de to kanskje var i slekt. Men nei, det var selvsagt Arbeiderbladet/Dagsavisens legendariske redaktør, den en gang så revolusjonære Martin Tranmæl (1879-1967), som Good Tape ville fram til her.

Men om du nå konspiratorisk tenker at Good Tape bare er ute etter å sabotere navnene til arbeiderbevegelsens gamle kjemper, så vit at også tidligere Høyre-statsminister Kåre Willoch (1928–2021) også får sitt. Jeg er nesten imponert over hvor mange måter det går an å feilstave Kåre Willoch på. Det er alt fra «Kåre Villok» og «Kåre Vidlok», til det litt mer løsslupne «Kåre Ville». Enda villere ble det da jeg kunne lese om «korre-villokkene» (plutselig i flertall), og den litt mer internasjonale «Corvillocks».

Internasjonalt blir også tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldts navn etter en tur innom Good Tape. Nå kan hun reise til sin ambassadørstilling i Washington under navnet «Anniken Whitfield». Den polske fagforeningsaktivisten og fredsprisvinneren Lech Walesa, derimot, vil nok ikke bli like fornøyd om folk begynte å kalle ham for «Lekko Alesa».

Men mange navn kommer seg greit gjennom Good Tape-kverna. Jeg testet tilfeldige, men aktuelle navn som Benjamin Netanyahu, Olaug Bollestad, Guri Melby, Abid Raja, Tonje Brenna, Donald Trump, Joe Biden, Espen Barth Eide og Kirsti Bergstø. Bare Erna Solberg måtte finne seg i å bli omdøpt til «Anna Solberg».

Men så var det Jonas Gahr Støre, da. Jeg beklager å måtte si det, men Good Tape kalte ham rett og slett «Jonas Gais Høyre». Her vil nok de som mener at Støre egentlig er en høyreulv i arbeiderpartiklær få vann på mølla. Støre får trøste seg med at han kanskje blir en Garrasjen en dag, han også.

