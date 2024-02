Klem en drammenser

---

Dette er Dagsavisens Innfall-spalte. Kan inneholde spor av både sarkasme og ironi.

De kan framstå uintegrerbare, drammenserne. Tenk DJ-duoen Broiler. Annijor. Arve Juritzen. Eirik Lae Solberg. Håvard Lilleheie. En gjeng brautende bøller som kommer til storbyen for å dytte på oss sin fremmedartede kultur. Uten respekt for Oslos egenart.

Det virker fremmed og skummelt.

Hvor mange Håvard Lilleheier kan vi ha i denne byen, før folk tror at alle fotballinteresserte har enorme machokomplekser og tskjorte med slapp hals? Hvor mange Arve Juritzener kan vi tåle, før byen vil flomme over av superkommersielle krimutgivelser, og vi ikke lenger kan gå på et helt alminnelig bokbad uten å måtte høre om Kattekrigerne, om og om igjen?

Kanskje er det en maksgrense for hvor mange drammensere et samfunn kan absorbere?

Det har blitt ekstra tydelig denne uka, hvor den gamle Frp-er Jon Helgheim har fått med seg høyresidekoalisjonen i Drammen på å bare ta imot noen få flyktninger fra Ukraina, og stenge ute folk fra andre land i verden. Kommer du fra Afghanistan, Iran eller Somalia må du pent finne deg en annen kommune å flykte til, sier det offisielle Drammen. Drammen har nok.

Rasistisk? Tjæ. Det blir nå så mye bråk om man bruker sånne ord i offentligheten. Å kalle noe rasistisk er for lengst blitt en langt mer alvorlig forbrytelse enn å faktisk gjøre noe rasistisk. Så det er vel liten fare for at straffelovens paragraf 185 skal få bein å gå på i sørøstre Buskerud med det første. Men slemt, det er det. Og dumt.

Men moral til side. Det må være verdt å minne Drammens-politikerne om følgende ganske viktige detalj:

Håvard Lilleheie slutta å lage Man Show, og ble Daidalos i stedet. Arve Juritzen solgte forlaget sitt. Og Eirik Lae Solberg endte som byrådsleder i Oslo.

Folk tilpasser seg. Tar signalene. Og før du veit ordet av det trykker vi dem til brystet og vi blir helt ekte glad i hverandre. Folk er stort sett bra. De er sosiale. De er bare ute etter kjærlighet og trygghet. Samhold og god takeaway. Sånne ting.

Det kan gjøre vondt i starten, men vi må alle legge bort frykten for … for eksempel drammensere.

Flere av dem er helt topp. Jeg lover.

