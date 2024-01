Nye gallanavn - og et rørende comeback

Dagen etter at Idrettsgallaen serverte tidenes gullrekke i 2023, viser starten på 2024 at det ikke mangler på etterkommere.

Ny norsk vinner av Tour de Ski, ny norsk europamester på skøyter, oppvisning i skiskyting og en alpinist som var to hundredeler fra seier i slalåm.

Harald Østberg Amundsen glir inn i rekken av norske mannlige vinnere av Tour de Ski der tre store navn står før ham: Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo.

Da han fikk seierstrofeet og nasjonalsangen på toppen av den beryktede alpinbakken i Italia søndag, rant tårene fritt hos 25-åringen. Han har vært pekt på som sammenlagtfavoritten fra dag en, men har levd med et press han har skjult godt. Før søndagens avslutning kastet han opp av nervøsitet og han har jobbet med sin mentale trener hele uka.

Å lede med over et minutt i langrenn kan høres mye ut. Men prøv å gå opp en alpinbakke og forestill deg hva som skjer når du nesten ikke orker mer. Da renner sekunder og minutter på. Det var det Amundsen fryktet foran den siste kraftanstrengelsen. Derfor la han seg i tet fra start for å ha kontroll på feltet og eventuelt finne seg en rygg å henge på. Og da alle andre nordmenn falt fra, klarte Amundsen å klamre seg fast.

Det har vært mye fokus på den norske dominansen i herrelangrenn, men i Tour de Ski ble det annerledes. På klatreetappen kom det to franskmenn, en tysker og en østerriker foran beste nordmann og på seierspallen sammenlagt fikk Amundsen med seg tyske Friedrich Moch og franske Hugo Lapalus. Legg til at det ble amerikansk etappeseier (Sophia Laukli) og amerikansk sammenlagtseier (Jessie Diggins) i kvinneklassen. Langrenn er ikke så nordisk som man ofte får inntrykk av selv om Laukli med sine norske aner har bosatt seg i Oslo.

Men Harald Østberg Amundsen har fått sitt store internasjonale gjennombrudd, får med seg en drøy million kroner i bonuser fra Tour de Ski og blir en av våre sterkeste allroundere foran VM på ski i Trondheim om et drøyt år. Utfordringen hans er at han blir utfordret av verdens beste landslag når det skal plukkes bare fire løpere (pluss tittelforsvarere) til de forskjellige VM-distansene. Og i den kabalen finner vi også sist vinters VM-konger Johannes Høsflot Klæbo og Simen Hegstad Krüger som begge ble stoppet av sykdom foran årets tour.

Heidi Weng har fullført Tour de Ski, mens konkurrentene ligger strødd rundt henne. (Terje Pedersen /NTB)

For mange var Heidi Weng søndagens største vinner der hun kjørte i tet på kvinnenes finale og erobret andreplassen både på etappen og sammenlagt. At hun bare var 30 sekunder fra sammenlagtseeren var en sensasjon etter de sesongene med motgang hun har hatt. Hun skjønte det ikke helt selv heller. Men det minner mange av hennes likesinnede om at veien tilbake er fullt mulig hvis man er dedikert for oppgaven og skaffer seg nødvendig hjelp.

Så gratulerer vi 22 år gamle Peder Kongshaug som vår ferske europamester på 1500 meter skøyter og med sju norske medaljer i EM konstaterer vi nok en gang at denne sportens død er høyst overdrevet.

