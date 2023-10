Ingebrigtsen-saken: En mental maraton

Oppdatert torsdag kl. 20.56 med nye opplysninger

Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås har begge vinnerambisjoner i OL i Paris neste år. Men faren (Jakob) og treneren (Narve) deres skal etterforskes for mulig «mishandling i nære relasjoner», som det heter i straffeloven. Gjert Ingebrigtsen har avvist beskyldningene, han er ikke tiltalt, men politiet starter etterforskning på bakgrunn av en kronikk tre av sønnene hans skrev i VG. En fjerde sønn har gitt et annet bilde av familieforholdene. Torsdag kveld meldte Aftenposten at en anmeldelse er levert inn. Etterforskning tar tid. Og blir det tatt ut en tiltale, vil saken leve enda lengre.

Sannsynligvis er politiets involvering helt nødvendig for å få en mulig avslutning av saken og den tilhørende rykteflommen. Hele historien er en tragedie for familien Ingebrigtsen, men årsaken til at den brettes ut i offentligheten er at familien har produsert tre av verdens beste løpere, akkompagnert av en usedvanlig populær TV-serie om familien over flere år. Verdensmester og OL-vinner Jakob Ingebrigtsen har levd med TV-kameraer rundt seg i hele ungdomstida.

Konflikten rundt trenerrollen til Gjert Ingebrigtsen innen friidretten er kommet et skritt videre i positiv retning, men uten konklusjon. Partene er enige om best mulig tilrettelegging for alle utøverne, sier de etter onsdagens møte. Det er en ganske opplagt målsetting. Kan det bety noe annet enn at Team Nordås holder seg unna Team Ingebrigtsen under treningsleirer og konkurranser, eller er det forsoning på gang?

Nå vil politiets etterforskning og friidrettsforbundets dialog med Gjert Ingebrigtsen gå parallelt, med hjelp av advokater. Det innebærer at blant andre Jakob Ingebrigtsen vil bli avhørt som vitne, som medforfatter av kronikken som beskylder faren for bruk av psykisk og fysisk vold i oppveksten.

Samtidig med alt dette skal brødrene Ingebrigtsen (Jakob, Filip og Henrik er alle tatt ut på neste års landslag) og Narve Gilje Nordås forberede en ny sesong som inneholder tre mesterskap der OL i Paris er det skinnende hovedmålet. Jakob og Narve har begge vinnerambisjoner på minst en distanse. Alle som driver toppidrett vet at prestasjoner på dette nivået er avhengig av fysisk og mental balanse.

Akkurat nå ser denne saken ut til å bli en mental maraton for alle involverte. Både friidrettsforbundet og Olympiatoppen har gode ressurser innen psykologi, men dette scenarioet kunne ingen se for seg. Saken er unik i norsk idrettshistorie. Hvem står på startstreken i Paris 2024 og hvilken tilstand er de i? Og hvordan blir denne familien ivaretatt?

