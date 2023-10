Det er smertefullt å se hvordan en familiekonflikt eskalerer og nå tas ut i det offentlige rom for å prøve å gi en bedre bakgrunn for hvorfor bruddet mellom brødrene og faren måtte skje. Det er nesten ubegripelig å skjønne hvordan de fortsatt kan prestere.

Gjert Ingebrigtsen får grove beskyldninger mot seg fra tre av sine egne sønner gjennom VG, men det er også flere familiemedlemmer med lavere profil som rammes av denne offentlige skittentøyvasken. Parallelt med dette må Olympiatoppen og friidrettsforbundet prøve å finne løsninger for hvordan deres eliteutøvere skal kunne prestere best mulig.

Neste uke er det planlagt en treningsleir i Sierra Nevada i Spania og friidrettsforbundet har bedt Narve Gilje Nordås’ personlige trener Gjert Ingebrigtsen holde seg unna. Det opplever Nordås-leiren som urimelig. Partene har åpenbart problemer med å diskutere selv de enkleste ting. Hvorfor må de trene på samme sted samtidig? Er det bare ett sted i verden det er mulig å gjennomføre høydetreningsleir for mellomdistanseløpere? Er det ikke mulig å finne andre løsninger når situasjonen er blitt så låst som den er?

Gjert Ingebrigtsen er utsatt for beskyldninger om familievold, men er ikke anmeldt for noe. Og han avviser alle påstandene. For oss utenfor blir det ord mot ord. Men hvis begge parter er opptatt av å skape håndterlige hverdager, bør det i hvert fall være mulig å diskutere praktiske rammer der de unngår hverandre og kan gjøre sine oppgaver i fred. Det er lenge til neste mesterskap, det er lenge til neste laguttak.

[ Ingebrigtsen-brødrene hevder faren brukte vold – Gjert nekter ]

Neste års landslag i friidrett er delt i to enheter, et OL-lag og et EM-lag. Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås er i den første, Henrik og Filip Ingebrigtsen i den andre. Henrik Ingebrigtsen opptrådte som en slags manager for broren Jakob i år, men det er det slutt på neste år ettersom Henrik selv også skal satse. Da blir det toppidrettsansvarlig Håvard Tjørhom som får ansvaret å sy sammen et opplegg alle kan leve med. Det er friidrettsforbundet som tar ut lagene til VM innendørs og EM utendørs, mens det er Olympiatoppen og toppidrettssjef Tore Øvrebø som har siste ord ved uttaket til OL i Paris, både av utøvere og trenere.

Det friidrettsforbundet allerede har bestemt er at Gjert Ingebrigtsen ikke får treneradgang til mesterskapene, noe Nordås-teamet har protestert mot.

