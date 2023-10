Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen for vold

– Jeg har ingen kommentar utover det, sier Larsen til Aftenposten.

NRK skriver at familiemedlemmer har vært i avhør hos politiet.

Tidligere torsdag ble det kjent at politiet har opprettet straffesak etter at løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen anklaget faren Gjert for vold og trusler i en kronikk i VG.

Gjert Ingebrigtsen har hele tiden avvist sønnenes påstander.

– Vi har gjort flere innledende undersøkelser, og informasjon som har kommet fram, har gjort at vi nå har opprettet en straffesak. Det er opprettet sak på straffelovens paragraf 282 – mishandling i nære relasjoner, uttalte politiinspektør Terese Braut Våge i Sørvest politidistrikt tidligere torsdag.

Gjert Ingebrigtsen er ikke siktet i saken. Hans advokat John Christian Elden varsler at Ingebrigtsen fullt ut vil samarbeide med politiet.

– Dette var ikke uventet, og min klient er trygg på utfallet av en slik etterforskning. Selv om en politietterforskning selvfølgelig er en stor belastning både for Gjert Ingebrigtsen og resten av hans familie i en allerede vanskelig tid, er det samtidig hans eneste mulighet for å renvaskes, sa advokat John Christian Elden i en pressemelding.

[ Ingebrigtsen-saken: En mental maraton ]

[ Ingebrigtsen-brødrene glad for etterforskning – ber om ro ]