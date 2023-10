Det har blitt for mange politiske broilere i regjeringen

Statsminister Jonas Gahr Støre har ommøblert og fornyet regjeringen.

Den mest interessante endringen er at utenriksminister Anniken Huitfeldt blir vraket til fordel for Espen Barth Eide. Videre blir fiskeriminister Bjørnar Skjæran ofret, angivelig for å få kjønnsbalansen til å gå opp.

Ap-nestleder Tonje Brenna får en tyngre statsrådspost. Hun overtar som arbeidsminister etter Marte Mjøs Persen. Også i Sp-laget blir det en endring. Erling Sande går inn som kommunalminister etter Sigbjørn Gjelsvik.

Dette er det første store endringen i Ap/Sp-regjeringen. Støre har nå rigget laget for den lange valgkampen fram mot stortingsvalget i 2025.

Bakteppet er det faktum at både Ap og Sp gjorde det svært så dårlig i høstens lokalvalg. Derfor er det naturlig med en viss fornyelse i regjeringen. Ny politikk er det nok også behov for, men det er en annen sak.

Det er spesielt verdt å merke seg at både Anniken Huitfeldt og Bjørnar Skjæran forlater regjeringen mot sin vilje.

De tok begge «en for laget» ved å tre ut av Arbeiderpartiets sentralstyre i vår. Huitfeldt stilte sin plass til disposisjon slik at Tonje Brenna kunne velges som nestleder i partiet.

Bjørnar Skjæran trakk seg som Ap-nestleder til fordel for Jan Christian Vestre. Og mandag var det over og ut som regjeringsmedlemmer. Politikken er ofte nådeløs, og Ap er ingen søndagsskole.

Det er en yngre generasjon som nå kommer inn som nye kort i regjeringen.

Ankepunktet er at det er litt for mange politiske broilere uten solid erfaring fra arbeidslivet. Derfor er det ekstra synd at Bjørnar Skjæran, en ordentlig arbeider med bakgrunn som bonde og lastebilsjåfør, nå forsvinner ut av regjeringen.

Anniken Huitfeldt har vært uvitende inhabil i flere saker siden hennes mann har handlet aksjer i stor stil mens hun var utenriksminister. Hun la seg flat da saken kom for dagen, og statsministeren sa at han hadde tillit til henne.

Men det var da og ikke nå, selv om det egentlig ikke har kommet fram noe nytt i Huitfeldts sak. Det nye er blant annet at Erna Solberg sliter med en enda mer alvorlig habilitetssak, siden ektemannen Sindre Finnes drev utstrakt aksjespekulasjon mens hun var statsminister.

Mange velgere sitter igjen med inntrykk av at det er et strategisk trekk fra Støre som ligger til grunn for Huitfeldts avgang.

Nå mumles det med at Ap står friere til å angripe Erna Solberg for å ha vært inhabil. Statsministerens utskifting av Huitfeldt kan riktignok bidra til å kunne gjenskape tapt tillit til politikerne.

Men dette er et høyt spill, en bumerang som fort kan komme til å ramme Støre selv.

