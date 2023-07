Populistisk og panisk utspill fra Unge Høyres leder

«Frihet, mangfold, toleranse». Dette er de første ordene som møter deg, i stor skrift, hvis du besøker Unge Høyres hjemmeside. Og hvis du besøker deres Facebook-side, lyder introen til ungdomspartiet slik: «Vi tror på et fritt, mangfoldig og åpent samfunn».

Den som dessverre ikke ser ut til å tro på dette, er Unge Høyres egen leder, Ola Svenneby.

I et intervju i Aftenposten lørdag tar Svenneby til orde for full innvandringsstopp til Norge. Han foreslår å begrense muligheten for familiegjenforening, og mener at antall kvoteflyktninger skal settes til null.

Forslaget bør få varselslampene til å blinke

Utspillet kommer i kjølvannet av debatten om håndhilsing i en Oslo-skole, og en redaksjonell sak i Aftenposten om kulturforskjeller i skoler i Groruddalen.

På bakgrunn av dette maler Svenneby et skrekkbilde av «et samfunn som kommer til å falle fra hverandre», og foreslår at Norge bør ta en «lang pause» fra innvandringen.

Forslaget fra Unge Høyres leder virker spontant og lite gjennomtenkt. De fleste ansvarlige politikere erkjenner at Norge, i likhet med flere andre land, har utfordringer knyttet til innvandring og integrering.

Men disse utfordringene må løses med politikk – ikke populistiske utspill.

Oslo kommune har allerede et vedtak om bosettingsstopp av flyktninger i bydeler med høy andel innvandrere, som i Groruddalen og Søndre Nordstrand. Byrådet i Oslo, og den rødgrønne regjeringen, jobber aktivt for å bygge ned forskjellene i både hovedstaden og nasjonalt.

Når Svenneby tar til orde for å skrote dagens asylsystem, uten å foreslå en alternativ løsning, er dette et svært lite konstruktivt bidrag i debatten.

Han mener at Norge skal prioritere hjelp i nærområdene, og gi kollektiv beskyttelse til enkeltgrupper, som ukrainere. Dette er en kynisk hvilepute. At Norge gir nødvendig hjelp til ukrainske flyktninger, fritar oss ikke for ansvaret vi har overfor andre mennesker på flukt.

I Norge har vi lang tradisjon for å ta imot kvoteflyktninger, og det er bred politisk enighet om at mennesker som har behov for beskyttelse, skal få det.

Å gå bort fra denne tradisjonen vil være en undergraving av FN-systemet og menneskerettighetene. Det vil være usolidarisk og uansvarlig. Både overfor våre europeiske naboland, og overfor mennesker som trenger beskyttelse.

Unge Høyre-lederens linje er – heldigvis – ikke politikken til verken ungdomspartiet eller moderpartiet Høyre. Men Svenneby, som er en av Norges ledende ungdomspolitikere, håper det kan bli det, ifølge Aftenposten.

Forslaget om full innvandringsstopp bør derfor få varsellampene blinke hos alle som tror på «et fritt, mangfoldig og åpent samfunn».

