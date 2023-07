Bør hjelpes over kneika

Arbeidsledigheten er lav i Norge, men det finnes noen mørke skyer på himmelen. Ledigheten innen bygg- og anleggsbransjen har steget med 28 prosent det siste året, og det er utsikter til enda dårligere tider i denne bransjen.

17 prosent av NHO-bedriftene innen bygg og anlegg signaliserer at de trolig må permittere ansatte. På denne bakgrunn ber LO og NHO om at reglene for permitteringer blir endret, slik at de aktuelle arbeidstakere kan beholde tilknytningen til arbeidslivet framfor å bli sagt opp.

Nina Solli i Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundets Jørn Eggum ber konkret om at arbeidsgiverne bare skal betale i 5 dager ved permitteringer, ikke i 15 dager som nå. Videre bes det om at det blir mulig å permittere i 52 uker, ikke bare 26 uker som i dag.

Det er lys i enden av tunnelen.

Tallet på antallet igangsatte boliger synker som en stein. Høy prisstigning, økende rente og svak kronekurs virker negativt inn i så måte. Samtidig har flere offentlige byggeprosjekter blitt skalert ned. «Det er svært krevende tider. Vi er veldig redde for å miste kompetanse», sier Nina Solli til Klassekampen. «Situasjonen er dramatisk. Over sommeren og ut i august er det veldig lite å gjøre», sier Jørn Eggum.

På lederplass vender Dagens Næringsliv tommelen ned for forslaget. «Ressursene som det nå ikke er bruk for i byggenæringen, kan brukes bedre andre steder», skriver avisen. Dette er slett ikke overraskende toner fra den kanten, men en slik omstilling er lettere sagt enn gjort. Og typisk fra en liberal borgerlig avis.

Dersom vi hadde stått overfor en mer langvarig svekkelse av økonomien her til lands, ville det hatt liten nytte å lempe på regelverket for permitteringer. Men de fleste eksperter er enige om at det er snakk om et kortvarig tilbakeslag. Det er lys i tunnelen om ett år eller to.

Derfor vil det være fornuftig å hjelpe utsatte bransjer over kneika. Bedriftene ønsker å sikre seg at kompetansen i arbeidsstokken ikke forsvinner. Også de ansatte er tjent med at forholdet til bedriften opprettholdes gjennom en permittering.

Alternativet for mange i bygg og anlegg vil i første rette være arbeidsledighet i påvente av bedre tider. Å få jobb i andre bransjer er vanskelig, selv om det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i store deler av samfunnet. Omskolering må som oftest til, og det tar tid.

Pandemien viste oss at et mer liberalt regelverk for permitteringer var en god løsning. Regjeringen bør snarest følge opp med en tilsvarende justering. Dette vil være en fornuftig investering og bra for alle parter.

