Jakten på rød september

Partiet Rødt oppsummerte halvåret under Oslos grå himmel tirsdag morgen og benyttet anledningen til å advare mot en faretruende, blå framtid etter kommunevalget. Og dagens nyheter var den perfekte ouverturen for et parti som kjemper mot en nasjonal forskjellskrise: Flere oppsøker matstasjonene, og mange har ikke råd til tannlege, medisiner eller strøm.

Flertallet i Norge vil fra høsten av bo i høyrestyrte kommuner, advarte partileder Bjørnar Moxnes. Hvis noe ikke gjøres herfra og fram til kommunevalget i september. Partiet går til valg på å øke de kommunale sosialsatsene og på at folk ikke lenger må selge unna eiendeler for å få sosialhjelp, på bedre velferd uten profitt, på flere billige boliger og billigere kollektivtransport.

Hun innrømmet å være irritert over en regjering som rygga og rygga.

Tallenes tale per juni er at Høyre ligger an til å gjøre et brakvalg. De rødgrønne mister grepet om en av fire kommuner, og de borgerlige vil ha makta i ni av landets 15 største kommuner. Rødt frykter hva det vil si for deres aller viktigste sak – død over profitten i velferden. I skoler, barnehager og eldreomsorg.

«Hvis høyrebølgen kommer får vi et privatiseringsskred. Erna Solberg hevder det ikke vil gå utover lønn, pensjon og arbeidsvilkår. Det er umulig», brummet Moxnes, som nesten glimret med sitt nærvær i bakgården i Storgata. Så vant er vi blitt med at trioen Mímir Kristjánsson, Sofie Marhaug og Marie Sneve Martinussen er partiets ansikter utad når partiet skal markere seg.

[ Kjell Werner: Eldreomsorg for en ny tid ]

Men etter år med å være et ettmannsparti, er det lite å si på at partilederen har inntatt en noe mer tilbaketrukket rolle. I møte med mediene tirsdag, var det likevel noe oppsiktsvekkende energiløst over lederen. Det gnistrer ikke av han. Men han har all grunn til å være fornøyd med partiets posisjon før valget.

Et sterkt lag på Stortinget markerer partiet med stor kraft i mediebildet. Og med valgliste i 171 kommuner, og 50 prosent flere medlemmer enn i 2019, har partiet tidenes beste utgangspunkt for lokal makt. På de nasjonale målingene har de riktignok falt siden før Ukraina-krigen da partiet nådde 10 prosent på enkeltmålinger, men snittet på 6,2 prosent så langt i år antyder at oppslutningen har stabilisert seg på et høyere nivå.

Det er likevel langt fra 6,2 til at kampen for profittfri velferd er populær, slik Moxnes hevdet. «Stem rødt − slipp anbud» tar kanskje ikke partiet til nye høyder.

Slagordet «Ta tilbake kontrollen» sto med røde bokstaver bak Moxnes og nestleder Martinussen. Kontroll over velferden og energipolitikken, samt innføre en boligpolitikk? Klart vi kan, er det tindrende klare svaret. Og energipolitikken er det noe «riv ruskende galt» med, ifølge Sneve Martinussen.

[ Are Tågvold Flaten: Mens de venter på Trumps fall ]

Hun er heller ikke imponert over lakseskatten Rødt hjalp regjeringen med få å igjennom Stortinget. Hun innrømmet å være irritert over en regjering som rygga og rygga i sine krav i det hun beskriver som en ren klassekamp – folk mot en pengemakt «som brukte alle triksene i boka». Men, Rødt er likevel fornøyd, for noe skatt er bedre enn ingen, og ikke minst fikk de stoppet Høyre og Frps «våte drøm om å skape parlamentarisk kaos».

Rødt har vært utålmodige etter at Stortinget ble historisk rødgrønt for to år siden. Nå mener de regjeringen ikke har levert på å kontrollere velferdsutviklingen, og duoen hadde med seg en fersk statusrapport for å understreke alvoret. De kommersielle aktørene fortsetter å styrke seg mens regjeringen utreder og venter på «Avkommersialiseringsutvalget». Det leverer først innen neste sommer.

«To år med tapte muligheter», mener Moxnes, som likevel presiserer at «vi er bare er halvveis». Og Rødt minner om at de er åpne for invitasjoner om å dele ansvaret. «Vi ønsker å være med og ta styringa. Hvor enn det skulle være. Det skal ikke stå på oss», sa partilederen.

[ Hva får du for en 50-lapp i 2023? I hvert fall ikke en god psykolog. ]

[ Jo Moen Bredeveien: Vi må restarte samtalen om grønn industri og framtidens kraftbehov ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen